इंटरनेट पर भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा द्वारा छात्र नेता कन्हैया कुमार और कांग्रेस को दिए गए जवाब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो द टेलिग्राफ नेशनल डीबेट 2017 में संबित पात्रा द्वारा दी गई कन्क्लूसिव स्पीच का है। इसमें वह कन्हैया कुमार द्वारा गरीबी को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार बताए जाने का कटाक्ष करते दिखे। संबित पात्रा कहते हैं “याद रहे कि ओसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। कोई भी ये ना सोचे की गरीबी से आतंकवाद होता है।”

बाबा रामदेव को इंटरनेशनल व्यापारी कहे जाने पर संबित पात्रा ने कहा, “एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति, भगवा पहनकर नंगा शरीर रहने वाला यह फकीर अगर इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है तो क्या परेशानी है।” उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा- “इन लोगों ने पूछा है कि क्या देश से वेश्यावृत्ति खत्म हो गई? गरीबी खत्म हो गई? फिर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? तो क्या दुर्गा मां भी यही सोचती कि एक महिषासुर को मार दूंगी तो और भी आएंगे। और मोदी जी भी कहते कि बीएसएफ वाले.. आर्मी वाले कुछ मत करो..आतंकवाद थोड़े ही बंद हो जाएगा।”

कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा कि “क्या हमें भी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की तरह चुप बैठ जाना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री आए हैं तो बैठकर मनमोहन सिंह बनने नहीं आए हैं।” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “मनमोहन सिंह बड़े दयालु थे, जिन्होंने कोयला घोटाले के आरोपी ए राजा पर भी दया दिखाई, जीजा जी पर भी दया दिखाई थी और सभी घोटाले बाजों पर दया दिखाई थी।” 3 फरवरी को डाले गए इस वीडियो को तीन दिन में एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यहां देखें वीडियो-

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 11:30 am