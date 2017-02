Trending Video: जब देसी अंदाज में वीरेंद्र सिंह ने उड़ाया राहुल गांधी-अखिलेश यादव का मजाक…

संसद के बजट सत्र में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए उत्‍तर प्रदेश के भदोही से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी और यूपी सीएम अखिलेश यादव को मजाक उड़ाया। सिंह के भाषण का वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। बिना राहुल-अखिलेश का नाम लिएलोकसभा में बोलते हुए वीरेंद्र ने कहा, ”मैं फिल्‍म नहीं देखता। मैंने लखनऊ में देखा कि राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले दो नौजवान हाथ हिला रहे थे। हमसे लोगों ने पूछा कि ये क्‍या हो रहा है, हमने कहा कि पता नहीं क्‍या हो रहा है। हमको लग रहा है कि फिल्‍म की शूटिंग हो रही है। हम लोग जब बिरला हॉस्‍टल में रहते थे, तब एक गीत गाते थे- हम अब तुझे नजर नहीं आएं, चलो दरिया में डूब जाएं। ये दोनों राजनैतिक नौजवान ऐसा ही कुछ कर रहे थे। यह राजनीति में भरोसे का संकट है।”

वीरेंद्र सिंह ने ‘आल्हा उदल’ का उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘कहा गया है कि बाप के दुश्मन से बदला नहीं लेने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है लेकिन उत्तर प्रदेश में तो एक पुत्र ने बाप के दुश्मनों के साथ ही हाथ मिला लिया है।’’ सिंह ने बसपा पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि ‘नोटबंदी के बाद लखनऊ में लगने वाला हाथी का मेला अब उजड़ गया है जिसमें टिकटों की बोली लगती थी।’

लोकसभा में सिंह के इस अंदाज पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। हाउस में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंह का भाषण सुनकर हंसते नजर आए।

देखें लोकसभा में वीरेंद्र सिंह का भाषण:

लोकसभा में पीएम मोदी ने क्‍या कहा, देखिए:

First Published on February 8, 2017 11:35 am