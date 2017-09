बीजेपी नेता ने कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं को कहा ‘वेश्या’, लोगों ने कहा- पगला गए हैं बीजेपी वाले

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस की महिला प्रवक्ता के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से सवाल किया है कि क्या यही है बीजेपी की महिलाओं के लिए इज्जत। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने दो हफ्तों के अमेरिकी दौरे पर हैं। वहां पर राहुल गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खासे हमलावर दिख रहे हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ‘राहुल गांधी से बौखला गई है बीजेपी’ शीर्षक से एक ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग का लिंक भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया।

कांग्रेस प्रवक्ता के इस ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रेम शुक्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया जो आपत्तिजनक है। प्रेम शुक्ला ने प्रियंका चतुर्वेदी को टैग करते हुए लिखा- बौखलाहट तो कांग्रेस और उनकी रूपाजीवा प्रवक्ताओं का प्रकट हो रहा है।

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के इस ट्वीट पर कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी आपत्ति जताते हुए हमला बोला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रेम शुक्ला के ट्वीट और उसमें इस्तेमाल शब्द रूपाजीवा के अर्थ का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि ये भाजपा का फ्रस्टेशन लेवल ही है कि उसके प्रवक्ता मुझे वेश्या कह रहे हैं, तो क्या ये है महिलाओं के लिए बीजेपी का सम्मान।

Peak frustration level of BJP spokesperson calls me a slut in his tweet. So much for dignity of women @narendramodi ji & @AmitShah ji pic.twitter.com/q3Pt04yzDZ

प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट पर लोग उनसे सहमति जताते हुए बीजेपी प्रवक्ता की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं।

How can a serial offender like him represent a national party on TV, @BJP4India shud seriously think. Misbehaved with @pankhuripathak too. http://t.co/V7za5lpdk9

— Samir Abbas (@TheSamirAbbas) September 21, 2017