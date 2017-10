बीबीसी के इस कार्टून पर भड़क गए भाजपा आईटी सेल प्रमुख, रोजगार को लेकर किया था तंज

भाजपा आईटी सेल चीफ अमित मालवीय बीबीसी के उस कार्टून पर भड़क गए हैं जिसमें बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा आईटी सेल पर तंज कसा गया है। ट्विटर पर ये कार्टून सात अक्टूबर को शेयर किया गया है। बीबीसी के इसी ट्वीट की वजह से ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल भी होना पड़ा। दरअसल शेयर किए गए कार्टून में पीएम मोदी एक बेरोजगार शख्स को भाजपा आईटी सेल के ऑफिस के अंदर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, ‘परेशान क्यों हो! तुम्हें रोजगार ही चाहिए ना?’ कार्टून पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, ‘क्या बीबीसी ने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी कांग्रेस को आउटसोर्स कर दी है? बीबीसी वर्ल्ड को भारत में इन जोकरों पर गर्व तो होगा।’ गौरतलब है कि कार्टून के जरिए देश में बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा की सोशल मीडिया टीम पर तंज कसने की कोशिश लगती है। हालांकि ट्वीट पर कई यूजर्स ने कार्टून के समर्थन में अपनी बात कही तो कई यूजर्स ने इसके खिलाफ भी ट्वीट किए हैं। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि भाजपा आईटी सेल सिर्फ भाजपा समर्थित और झूठी खबरें लोगों को तक पहुंचा रही है।

Has @BBCHindi outsourced its editorial policy to Congress? @BBCWorld must be proud of these jokers in India.. pic.twitter.com/Uh37Mr3Ge8

ईपीडब्ल्यू यानी इकॉनमिक एंड पॉलिटकल वीकली जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013-14 और 2015-16 में भारत में रोजगार के क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई है। संभवत आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले तीन सालों में स्थिति और भी बिगड़ी है। माना जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में आईटी सेल का बड़ा योगदान था। इसका काम भाजपा को सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन पिछले दिनों ऐसी चिंताजनक खबरें आई थीं कि उन्हें फॉलो करने वालों में कई गालीबाज ट्रोल्स हैं।

BJP does not know the meaning of genuine data. They have fudged all data since 2014 & removed data of pre-2014. This govt is a scam

