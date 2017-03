अमित शाह और पीएम मोदी को लड़की ने कहा- “सब मिले हुए हैं जी.” तो बीजेपी अध्यक्ष ने दिया ये जवाब

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं संदेश देने वालों की सोशल मीडिया पर बाड़ सी आ गई। भाजपा ने इन चुनावों में यूपी और उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बहुमत के साथ जीत दर्ज की, जबकि मणिपुर और गोवा में भी गठबंधन की सरकार बनाने की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ट्विटर पर कई बधाई संदेशों का पर्सनली जवाब दिया। ऐसे में अमित शाह के एक ट्वीट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

दरअसल एक लड़की ने पीएम मोदी और अमित शाह से कभी जवाब ना मिलने की शिकायत की थी। इस शिकायत में नुपुर नाम की लड़की ने अरविंद केजरीवाल द्वारा अक्सर कही जाने वाली लाइन “ये हमारे खिलाफ साजिश है” का इस्तेमाल भी किया था। लड़की ने लिखा था, “I never get a response from @narendramodi or @AmitShah. Sab mile hue hai ji. Ye hamare khilaaf saazish hai.” (मुझे कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जवाब नहीं दिया है। सब मिले हुए हैं जी। ये मेरे खिलाफ साजिश है।”

I never get a response from @narendramodi or @AmitShah. Sab mile hue hai ji. Ye hamare khilaaf saazish hai. — Nupur (@UnSubtleDesi) March 11, 2017

लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और खुद अमित शाह ने उनके ट्वीट का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, “धन्यवाद नुपुर। आपको भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं है।”

Thank you Nupur…Aapko bhook hadtaal karne ki jarurat nahi hai 🙂 http://t.co/0bkrXEO87M — Amit Shah (@AmitShah) March 11, 2017

अमित शाह की इस मजाक में अन्य ट्विटर यूजर्स भी कूद पड़े और खूब मजेदार ट्विट किए।

@UnSubtleDesi @narendramodi @AmitShah lo ji madam ab to amitji ne reply bhi kar dia. Now cheer up — manoj chaudhary (@dedha79) March 12, 2017

@AmitShah hahahaha. Epic reply from the humour king and hmare apne Chanakya.

विधानसभा चुनाव नतीजे 2017: उत्तर प्रदेश में ये चेहरे हो सकते हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

