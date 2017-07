ढिंचैक पूजा के प्रशंसकों के लिए बुरी खबर, एक गाने को छोड़कर यूट्यूब से डिलीट हुए सारे गाने

अपने बेसुरे गानों और आवाज से यूट्यूब पर धमाल मचाने वाली ढिंचैक पूजा के सारे गानें यूट्यूब से डिलीट हो गए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गूगल ने गानों को खुद डिलीट किया है या किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि कॉपीराइट इशू के बाद इन गानों को डिलीट किया गया है। बता दें कि बेसुरी आवाज के बाद भी ढिंचैक पूजा के ‘स्वाग वाली टोपी’ और ‘सेल्फी मैंने ले ली आज’ जैसे गाने खासे मशहूर हुए। लाखों लोगों ने इन गानों को देखा। खबर के अनुसार अब आप पूजा के इन गानों को यूट्यूब पर नहीं देख सकेंगे। बता दें कि पूजा के यूट्यूब पेज को करीब 1.82 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और उनके पेज पर 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। हाल ही में ढिंचैक पूजा ने अपना नया गाना ‘दिलों का स्कूटर’ भी रिलीज किया था। जिसे अबतक 70 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। हालांकि पूजा का ये गाना यूट्यूब से डिलीट नहीं किया गया है। लेकिन ढिंचैक पूजा का ये गाना आने के बाद उनके खिलाफ बिना हेलमेट स्कूटर चलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।

दूसरी तरफ पूजा के गाने डिलीट होने के बाद सोशल साइट्स पर ये खबर सनसनी की तरह फेल रही हैं। खासतौर पर ट्विटर यूजर्स ने गाने डिलीट होने के बाद अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। ट्विटर यूजर सागर लिखते हैं, ‘ढिंचैक पूजा के गाने कॉपीराइट की वजह से डिलीट किए गए हैं। क्योंकि पूजा ही इस तरह के म्यूजिक चुरा सकती हैं।’ सागर के ट्वीट का जवाब देते हुए पीआर लिखते हैं, ‘कॉपीराइट इशू? सामने आकर कोई कहना चाहता है कि ये वीडियो असल में उसके हैं।’ फैन नहीं मतदाता बनिए लिखते हैं, ‘आशा करते हैं वीडियो वापस आ जाएं। क्योंकि कटप्पा जिसको मारता है वो वापस आ जाता है।’ दूसरी तरफ तनिष्क मल्होत्रा कथित तौर पर पीएम मोदी के ट्वीट का स्क्रीन शॉट लगाकर लिखते हैं, ‘ढिंचैक पूजा के सारे गाने यूट्यूब से डिलीट। आखिरकार अच्छे दिन आ गए दोस्त।’

Dhinchak Pooja’s videos have been deleted from Youtube because of copyright issues. Only Dhinchak Pooja can steal such shitty music.

— SAGAR (@sagarcasm) July 11, 2017

Person named ‘Kathapa Singh’ claimed the videos to be his own.

Kathapa saved us all.

All hail Kathapa — Suryakant Tripathi (@suryask008) July 11, 2017

lets hope , kyuki katappa jisko marta hai vo vapas aa jata haipic.twitter.com/wsICWKm64k — फैन नहीं मतदाता बनिए (@BeVoterNotFan) July 11, 2017

Dhinchak Pooja has deleted all her songs from YouTube.

Acche din have finally arrived! pic.twitter.com/RMIp8q4OuF — Tanishq Malhotra (@tanishqmalhotra) July 11, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 1:09 pm