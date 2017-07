भारतीय क्रिकेटर आजकल सोशल मीडिया पर काफी सक्रीय रहने लगे है। चाहे कोई भी इवेंट या कुछ नॉटी सी हरकत हो वे सब सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के साथ शेयर करते है। कुछ दिनों पहले पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अपनी बीवी के साथ में एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी जिसका उन्होंने काफी मजेदार कैप्शन दिया था। अब बात करते है आईपीएल से लेकर टीम इंडिया के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हार्दिक पांड्या और शिखर धवन की, जो कि ट्विटर पर शेयर की गई अपनी एक फोटो में खूब मजे करते हुए दिख रहे है।

यह फोटो हार्दिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है जिसका उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा “He gotta Attitude… हमेशा जब ये साथ होते है तो मजा आता है और मुझे हंसाते रहते है” इसका जवाब देते हुए शिखर धवन ने ट्वीट किया “हमेशा तुम्हारे साथ रहने में मजा आता है… We gotta Attitude”। इस फोटो पर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए शिखर और हार्दिक के साथ मजे ले रहे है। एक ने लिखा बहुत हुआ एटिट्यूड अब खेल पर ध्यान दो। एक ने लिखा सो जाओ वरना गब्बर को मिलने बसंती आ जाएगी। एक ने लिखा हार्दिक जब तुम बहुत सारे छक्के मारते हुए तो बहुत ही शानदार लगता है। एक ने लिखा बहुत सही कहा, कम से कम आप दोनों ने यह माना तो सही।

Alwys fun to be with u bro.. we gotta attitude

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 22, 2017