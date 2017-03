दिल्ली MCD चुनाव पर बोले केजरीवाल- नहीं हैं पास में पैसे, आपको लड़ना है, ट्विटर यूजर्स ने जमकर उड़ाया मजात

दिल्ली एमसीडी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक करके सारी पार्टियां चुनाव में ताल ठोर रही है। दिल्ली की सत्ता में शामिल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी पहली बार इन चुनाव में भाग लेगी। इस चुनाव को दिल्ली की जनता द्वारा दिल्ली सरकार और नगर निगम में शासन में भाजपा की कसौटी तय करने का मौका माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इन चुनाव को लेकर एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया जिसमें वो अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी को मिला हुआ बताया साथ ही अपील भी की इस चुनाव को लड़ने के लिए उनकी पार्टी के पास पैसे नहीं और दिल्ली के लोग खुद ये चुनाव लड़े। साथ ही अपने परिचीत लोगों से आप को वोट डालेने के लिए कहें। अरविंद इस वीडियों में दिल्ली में गंदगी और बिमारियों को याद दिलाना नहीं भूलते लेकिन उनकी इस बात पर ट्विटर यूजर्स ने जमकर खिचाई की। कुछ ने उन्हें बैंगलोर याद दिलाया तो कुछ ने पंजाब याद दिलाया। हालांकि कुछ यूजर्स ने उनका समर्थन भी किया।

इससे पहले दिल्ली को लंदन बनाने वाले बयान पर भी केजरीवाल की ट्विटर पर खूब आलोचना हुई। केजरीवाल ने कहा था कि, “चुनावों से पहले, भाजपा और कांग्रेस के पार्षद साइकिल और स्कूटर पर घूमते नजर आते हैं। लेकिन अब, हर पार्षद के पास पांच बंगले और पांच गाड़ियां हैं। एक बार हम MCD जीत गए तो एक साल के अंदर दिल्ली को इतना साफ-सुधरा बना देंगे कि इसकी तुलना लंदन से होगी।” केजरीवाल के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ लोग केजरीवाल के इस बयान पर उनके और उनके नजरिए के सपोर्ट में आ गए तो कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं।

@prabhakar64p @ArvindKejriwal बेवकूफ तू बैंगलोर क्या झख मराने गया था जुठी खबर में करोड़ो उड़ा दिए ,मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा घोटाला हे। — मधुर

.@prabhakar64p @ArvindKejriwal

तो अब MCD को भी दिल्ली की तरह बर्बाद करने की तैयारी है,सब मिले हुए हैं जी सुनीता के बच्चों की क़सम

@prabhakar64p @ArvindKejriwal हां सर mcdमे bjp जीतेगी, आप लोग सुबह शाम झाडू लगाना

First Published on March 7, 2017 6:59 am