VIDEO: बुलेट ट्रेन को लेकर पत्रकार ने अरुण जेटली से ऐसा सवाल पूछ लिया कि भड़क गए अरुण जेटली

देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली बुलेट ट्रेन के एक सवाल पर एक पत्रकार पर इतना गुस्सा गए कि सबके सामने ही उसे डांटने लगे। दरअसल वित्‍त मंत्री एक सेमिनार में बुलेट ट्रेन पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया में कम जानकारी वाली चर्चा का उल्‍लेख किया। इस बीच वहीं बैठे किसी पत्रकार ने उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया कि वो भड़क गए। हुआ ये कि बुलेट ट्रेन पर भाषण दे रहे अरुण जेटली को बीच में ही रोकते हुए पत्रकार ने पूछ लिया – अरुण जी बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अंग्रेजी मत बतियाइए। अचानक इस तरह के सवाल से जेटली असहज हो गए और फटकारते हुए बोल पड़े – प्लीज गंभीर हो जाइए। आपको एक बार नोटिस कर लिया गया है। गंभीर होने का भी प्रयास करिए। अभी वित्त मंत्री उस पत्रकार को डांट ही रहे थे कि फिर से किसी ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। हालांकि इस बार अरुण जेटली ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपने भाषण पर केंद्रित हो गए।

