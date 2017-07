विवादों में है चायवाला: कभी शाहरुख खान ने की थी खूबसूरती की तारीफ, हिन्दुस्तान से पाकिस्तान तक लड़कियां हैं दीवानी

नीली आंखों वाला पाकिस्तान का दिलकश चाय विक्रेता फिर से सुर्खियों में है। इस शख्स की खूबसूरती की तारीफ बॉलीवुड के शंहशाह शाहरुख खान भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार इस शख्स के विवादों में आने की वजह कुछ और है। हम आपको इस शख्स से जुड़े विवाद के बारे में बताये इससे पहले ये बताते हैं कि ये शख्स कौन है? कभी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की गलियों में चाय बेचने वाले इस शख्स का नाम है अरशद खान। लेकिन एक शख्स ने इसकी एक तस्वीर क्या खींची, इसका मुकद्दर बदल गया। 2016 में फोटोग्राफी के दौरान जिया अली नाम के एक पाकिस्तानी ने चाय बेचने वाले अरशद खान की फोटो खीच कर सोशल मीडिया पर क्या डाली, ये शख्स रातों रात पाकिस्तानी लड़कियों का हॉट स्टार बन गया। जब इसकी तस्वीर पाकिस्तान से बाहर आयी तो ये चायवाला वहां भी फेमस हो गया। इसकी लोकप्रियता यहां तक बढ़ी कि इसे मॉडलिंग और वीडियो सॉन्ग के ऑफर आने लगे। देखते ही देखते कल तक चाय बेचने वाला अरशद खान टॉक ऑफ द टाउन बन गया।

अरशद खान ने मॉडलिंग की और कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किये। हिन्दुस्तान में भी ये शख्स काफी फेमस हुआ। अभिनेता शाहरुख ने उसकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया था , ‘कितनी प्यारी है इसकी आंखें, इसकी खूबसूरती सिंपलिसिटी में नजर आती है।’ अब तक तो सारे लोग इस शख्स को पाकिस्तानी मूल का मानते थे। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब ये शख्स अपना पासपोर्ट बनवाने पहुंचा।

How sweet is this. Beauty lies in simplicity. http://t.co/QZbTMQN8Sj

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 11, 2016