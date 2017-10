पीएम की रैली के बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने निभाया वादा, खुद ही ठिकाने लगाया कूड़ा-कचरा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। कार्यक्रम निपटने के बाद सांसद अनुराग ठाकुर रैली स्थल पर बिखरे कूड़े-कचरे को खुद ही साफ करने लगे। वे प्लास्टिक की बोतलें और बिस्कुट के रैपर पन्नी में समेटते दिखे। यही नहीं, उन्होंने हर कार्यक्रम में यूं ही सफाई करने के लिए और को भी बढ़ावा देने के लिए कहा है।

बिलासपुर के लुहणू मैदान में पीएम भाषण दे रहे थे। जैसे ही वह भाषण देकर वहां से निकले। अनुराग ने सफाई का मोर्चा संभाल लिया। वह और उनके सहयोगी मंच के नीचे और आजू-बाजू में पड़े कूड़े-कचरे को उठाने लगे। उन्होंने हाथ में पन्नियां ले रखी थीं, जिससे वे प्लास्टिक की बोतलें और अन्य खाने-पीने के सामान के रैपर थे।

#SwacchBharat abhiyaan after @narendramodi jis rally in Himachal today – Lets encourage othrs to do this after evry public event. pic.twitter.com/Nhu4kullpR

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 3, 2017