कवि हरिवंश राय बच्‍चन की कविता ‘नीड़ का निर्माण’ का पाठ करते हुए डॉ कुमार विश्‍वास ने एक वीडियो बनाया। उन्‍होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर लिंक ट्विटर पर साझा किया तो अमिताभ बच्‍चन नाराज हो गए। बच्‍चन ने इसे अपने पिता की बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का उल्‍लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। इस पर कुमार विश्‍वास ने वीडियो हटा लिया और ट्वीट कर जवाब दिया कि उससे हुई कमाई के 32 रुपए वह बच्‍चन को भिजवा रहे हैं। अमिताभ ने सीधे-सीधे तो कुमार विश्‍वास को कुछ नहीं कहा, मगर इशारों में एक ट्वीट किया। बच्‍चन ने लिखा, ”हो सकता है कि अगर हम कुछ लोगों से ये कह सकें कि ‘दिमाग़’ एक App है तो शायद वो उसका उपयोग करना शुरू कर दें।” हालांकि अमिताभ बच्‍चन द्वारा अपने पिता की कविता के री-क्रिएशन को ‘कॉपीराइट उल्‍लंघन’ बताना कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है। उनका तर्क है कि ‘अगर कल को रवींद्रनाथ टैगोर के वंशज ‘जन-गण-मन’ को लेकर रॉयल्‍टी मांगने आ गए तो देश ही नीलाम हो जाएगा।’

कुमार विश्‍वास और अमिताभ बच्‍चन के बीच हुए इस विवाद पर यूजर्स अपनी राय रख रहे हैं। अजित वडनेरकर ने लिखा है, ”बाबूजी (हरिवंश राय बच्‍चन) के नाम से न जाने कितनी चवन्नी कविताएं वाट्सएप पर तैरती हैं। बाद में पता चलता है किसी अन्य महाकवि की उपज है। चवन्नियां चलाने के लिए बाबूजी का नाम सबसे उपयुक्त क्यों लगता है!” विशेष शुक्‍ला लिखते हैं, ”अब हरिवंश राय बच्चन की कविताएं स्कूल की किताबों से हटा देनी चाहिए। वो अमिताभ के पिता हैं। ऐसा न हो उनकी कविताएं पढने पर बिग भी नोटिस भेज दें।”

