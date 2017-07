मेक माई ट्रिप की एडिटर ने लिखा- कश्मीरियत की किसे फिक्र; इसपर राजनाथ सिंह जवाब सुन डिलीट करना पड़ा ट्वीट

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर सोमवार रात हुए हमले के बाद चारों ओर से इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। सभी बड़ी राजनेताओं और मंत्रियों की ओर से बयान दिया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह हमला आतंकियों की एक नीच हरकत है। उन्होंने आतंकवादी हमले की कश्मीर के लोगों द्वारा खुल कर निंदा किए जाने की सराहना भी की थी। हालांकि ट्रैवलिंग वेबसाइट मेक माय ट्रिप की एडिटर और वेब ब्लॉगर शुचि सिंह कालरा को गृह मंत्री के यह विचार पसंद नहीं आए और उन्होंने एक विवादित ट्वीट कर दिया। इस पर खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया, जिसके बाद महिला लेखक ने अपना ट्वीट ही हटा लिया।

The people of Kashmir have strongly condemned the terror attack on Amarnath yatris. It shows the spirit of Kashmiriyat is very much alive. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 11, 2017

दरअसल राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा था, “कश्मीर के प्रत्येक वर्ग ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों को निशाना बनागर किए गए दुर्भाग्यपूर्ण कायर आतंकवादी हमले की निंदा की है। मैं राज्य के लोगों को सलाम करता हूं। कश्मीर में किसी ने भी आतंकवादी हमले को सराहा नहीं। इससे पता चलता है कि कश्मीरियत अभी जिंदा है।” उनके इस ट्वीट पर तंज कसते हुए शुचि कालरा ने लिखा, “Who gives a fuck about the spirit of Kashmiriyat at this moment? It’s not your job to placate. Just drag those cowards out and cull them.” (ऐसे मौके पर कश्मीरियत की चिंता कौन करता है। आपका काम तसल्ली देना नहीं है। कायरों को घसीटकर लाओ और टांग दो।” शुचि सिंह यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, “दरअसल हम यह सोचने लगे हैं कि कश्मीरी मुस्लिम अमरनाथ यात्रियों को ना मारकर देश पर एहसान कर रहे हैं।”

(फोटो सोर्स: Twitter) (फोटो सोर्स: Twitter)

(फोटो सोर्स: Twitter) (फोटो सोर्स: Twitter)

हालांकि राजनाथ सिंह ने भी लेखिका को तुरंत जवाब दिया। गृह मंत्री ने लिखा, “मिस कालरा, मैं निश्चित रूप से करता हूं। यह निश्चित तौर पर मेरा काम है कि देश के सभी हिस्सों में शांति स्थापित हो। सभी कश्मीरी आतंकवादी नहीं होते।” शुचि ने राजनाथ सिंह के ट्वीट का रिप्लाई तो किया लेकिन उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। शुचि सिंह ने राजनाथ सिंह के इस ट्वीट के जवाब में लिखा, “सभी कश्मीरी आतंकी नहीं हैं सर। लेकिन जो हैं उनपर दया नहीं की जानी चाहिए। हम आपसे चाहते हैं कि कश्मीर को साफ कर दिया जाए।”

Ms Kalra I certainly do. It is absolutely my job to ensure peace & tranquility in all parts of the country. All Kashmiris are not terrorists http://t.co/YdTnjDND9i — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 11, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 5:34 pm