मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर सोशल मीडिया के जरिए ओलिंपियन निशानेबाज जॉयदीप कर्माकर ने हमला किया। सचिन तेंदुलकर ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद ट्वीट किया था। उसपर कर्माकर ने निशाना साधा। कर्माकर 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए खेलने गए थे। वह ब्रान्ज मेडल जीतने से चूक गए थे। सचिन तेंदुलकर ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए कथित लश्कर हमले के बाद अंग्रेजी में ट्वीट करके शोक व्यक्त किया था। उसपर कर्माकर ने जवाब देते हुए लिखा, ‘व्याकरण के रूप से कितना सही बयान है, कोई शक नहीं है कि आप भारत रत्न के काबिल हैं।’

फिलहाल यह साफ नहीं है कि कर्माकर ने सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसा ट्वीट क्यों किया या फिर वह सचिन से किस बात पर भड़के हुए थे। कर्माकर के अलावा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी सचिन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। बग्गा दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्हें हाल ही में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हालांकि, कर्माकर का साथ कम ही लोगों ने दिया। उन्होंने अपने अकाउंट पर भी अमरनाथ हमले के लिए ट्वीट किया था। जिसपर लोगों ने उनकी गलती ढूंढ लगी और उनको बुरा भला बोला।

जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था। उसमें सात लोग मारे गए थे और 19 लोग जख्मी हो गए थे। हमले के बाद सब तरफ पाकिस्तान के साथ-साथ सरकार की भी निंदा भी हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब हमले की आशंका थी तो सरकार ने उचित सुरक्षा प्रबंध क्यों नहीं किए।

सचिन ने यह ट्वीट किया था

Deeply disturbed by the terror attack on #AmarnathYatra pilgrims. Thoughts and prayers go out to all the victims and their families.

— sachin tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2017