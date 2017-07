एक्टर एजाज खान ने हिसार में इमाम से मारपीट करने पर बजरंग दल को दी गाली, पीएम नरेंद्र मोदी से कहा- मुसलमानों पर जुल्म बंद करो

बिग बॉस से सुर्खियों में आए बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने हरियाणा के हिसार में एक मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट करने वाले बजरंग दल को गालियां दी है। एजाज खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि आप लोग मुसलमानों पर जुल्म करना बंद करो और जल्द से जल्द इमाम से मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर बीते सोमवार को हुए आतंकवादी हमले के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। मंगलवार को हिसार में बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन से विवाद छिड़ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। कार्यकर्ता स्थानीय मस्जिद में पहुंच गए और वहां इमाम को बाहर निकाल कर उनपर भारत माता की जय बोलने का दबाव बनाने लगे। बहस के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इमाम को गालियां दी और उनके साथ मारपीट भी की।

हिसार में इमाम के साथ भारत माता की जय बोलने को लेकर मारपीट के बाद एजाज खान ने एक वीडियो बनाकर पीएम मोदी तक अपनी बात पहुंचाई है। ऐजाज खान ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों पर जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने दुख जताया है, इसके बाद भी इस घटना के लिए देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एजाज खान ने बजरंग दल को अपशब्द कहते हुए कहा कि अगर उन लोगों को सजा नहीं मिली तो ये मामला आगे बढ़ेगा। एजाज ने आगे कहा-माननीय मोदी जी और योगी जी, आपलोग मुसलमानों पर जुल्म करना बंद करो।

एजाज खान ने पीएम मोदी से ये भी कहा है कि अगर किसी मंदिर से निकालकर पुजारी को मारा गया होता तब भी आप चुप रहते क्या। अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है मुसलमान भी कोई संस्था बना कर इस तरह के काम करने लगेगा।

First Published on July 13, 2017 10:01 am