AIB स्नैपचैट डॉग फिल्टर पर बढ़ा विवाद, अब शशि थरूर, संजय झा समेत कई नेताओं ने डाली फोटो

AIB स्नैपचैट डॉग फिल्टर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर, संजय झा के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने डॉग फिल्टर के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है। फोटो के साथ शशि ने लिखा कि वह यह डॉग फिल्टर चैलेंज ले रहे हैं और यह सब वह ट्रोल करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। वहीं संजय झा ने लिखा कि वह कुत्तों को प्यार करते हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी के जैसे दिखने वाले एक शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। उस फोटो को मोदी की एक फोटो से जोड़ते हुए ऑल इंडिया बकचोद ने मोदी का मजाक उड़ाया। काफी लोगों को यह पसंद नहीं आया। इसके लिए ऑल इंडिया बकचोद को विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद मोदी की वह फोटो हटा दी गई। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्मा गया। अब कांग्रेसी नेताओं ने इसको हवा दी है।

इससे पहले ऑल इंडिया बकचोद के खिलाफ मुंबई में FIR भी दर्ज हो गई थी। इसपर लोगों का गुस्सा जब ज्यादा बढ़ गया था। इससे पहले मुंबई के ही दो मामले सामने आए थे जिसमें लड़कियों को ट्रेन में अनजान लड़कों ने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए गंदी हरकत की थी। पर लड़की की शिकायत का एक जगह मजाक बनाया गया वहीं दूसरी जगह कहा गया कि उसको किसी अलग सीट पर बैठ जाना चाहिए। इसपर लोगो का सब्र टूट गया कि लड़की से बदतमीजी करने वाले को छोड़ दिया जाता है और मजाक उड़ाने पर FIR दर्ज हो रही है।

विवाद बढ़ने के बाद AIB ने यह वीडियो बनाया

ऑल इंडिया बकचोद के तन्मय भट्ट ने लिखा था कि वह जोक्स बनाना नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर उनको डिलीट भी कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से जोक बनाएंगे और फिर जरूरत पड़ने पर माफी मांग लेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है।

शशि थरूर ने यह फोटो पोस्ट की

संजय झा की तस्वीर

इस फोटो से हुआ विवाद

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 16, 2017 8:31 am