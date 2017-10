तेरी चड्ढी नहीं उतारी मैंने तो…देखें सोशल मीडिया पर कैसे उड़ रहा आदित्य नारायण का मजाक

हाल ही में जानेमाने सिंगर उदित नारायण के बेटे अदित्य नारायण को रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन्स के एक अधिकारी के साथ बदतमीजी से बात करते हुए देखा गया था। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी बना था जिसमें आदित्य इंडिगो कर्मचारी से कह रहे थे कि “मैं तुझे मुंबई में देख लूंगा, कभी न कभी तो मुंबई में पहुंचोगे फिर देख लेंगे, तेरी चड्ढी न उतारी न मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं।” यह वीडियो अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फेसबुक और ट्विटर पर लोग आदित्य नारायण द्वारा बोली गई चड्ढी उतरवाने वाली बात को लेकर उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं।

इस चड्ढी उतरवाने वाली लाइन को लेकर लोगों ने कुछ फिल्मों के डायलॉग्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए वीडियो शेयर किए हैं। इतना ही नहीं आदित्य नारायण का ट्विटर पर मजाक उड़ाते हुए लोग उनकी चड्ढी उतारने वाली बात पर मेजदार कैप्शन भी दे रहे हैं। एक यूजर ने गोविंदा की फिल्म का एक सीन का वीडियो डाला, जिसमें गोविंदा कठघरे में खड़े वकील से पूछ रहे हैं कि क्या आपने अंडरवियर पहना है, गोविंदा के इस सीन के बाद तुरंत ही आदित्य नारायण के वीडियो को जोड़ दिया गया, जिसमें वे इंडिगो कर्मचारी की चड्ढी उतारने की बात कर रहे हैं। इस यूजर ने इस वीडियो का कैप्शन दिया है “आदित्य नारायण पर छोटी सी फिल्म ‘चड्ढीगेट'”।

एक ने लिखा इंडिगो स्टाफ ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरा बैग बहुत भारी है, तो मैंने अपनी चड्ढी बैग से निकाल कर पहन ली थी, चारों ऊपर ही पहन ली थीं जिससे कि बैग का वजन कम हो जाए। इसी तरह कई लोग आदित्य नारायण का मजाक उड़ाते हुए उनका वीडियो शेयर कर रहे हैं।

I still remember this one time Indigo staff said my bag was too heavy, so maine apni khud ki chaddi bag se nikaal ke pehen li thi. Four of them, on top. So that bags ka weight kam ho jaye.

Aditya Narayan 0, Akshar Pathak 1

