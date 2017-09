रोहिंग्या मसले पर बोले परेश रावल, जवाब मिला- मुसलमानों को देख पता नहीं आपको क्या हो जाता है

रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा इन दिनों देश में गर्माया हुआ है। बॉलीवुड एक्टर और भाजपा सांसद परेश रावल भी इस पर बोले हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में आने के बाद ही हिंदुओं से प्यार करने लगते हैं। वहीं, म्यांमार में वे उनका कत्लेआम करते हैं। ट्विटर पर इस टिप्पणी के लिए लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेरा। किसी ने उनका मजाक बनाते हुए उन्हें जोकर बताया, तो कोई उन्हें एक्टिंग के दायरे तक सीमित रहने की हिदायत देता नजर आया। सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर परेश ने रोंहिग्या मुद्दे पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, “रोहिंग्या म्यांमार में हिंदुओं को मारते हैं, लेकिन भारत में आने के बाद वे उन्हें प्यार करने लगते हैं।” जैसे ही उन्होंने यह टिप्पणी की, वैसे ही उस पर कमेंट्स की झड़ी लग गई। इंडियन मीडिया वॉच नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, “लेकिन म्यांमार की सेना वहां हिंदूओं को क्यों खदेड़ रही है? बांग्लादेश के कैंप्स में म्यांमार के हिंदू क्यों हैं? आप जैसे जोकरों को किसने सांसद बना दिया?”

Rohingya kills Hindus in Myanmar but they will start loving Hindus once they enter India !

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) September 25, 2017