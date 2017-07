CAG ने कहा- ट्रेन का खाना खाने लायक नहीं, आप नेता संजय सिंह बोले- तीन बार मोदी का नाम लो खाने लायक हो जाएगा

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। शुक्रवार (21 जुलाई) को सीएजी ने यह रिपोर्ट संसद में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूषित खाद्य पदार्थों, रिसाइकिल किया हुआ खाना और डब्बा बंद व बोतलबंद सामान का इस्तेमाल एक्सपाइरी डेट के बाद भी किया जाता है। सीएजी ने यह खुलासा भी किया है कि कैसे खाना बनाने में साफ-सफाई पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। सीएजी की इसी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी ली है। संजय सिंह ने तंज मारते हुए लिखा है कि तीन बार मोदी मोदी फूंक दीजिए, खाना खाने लायक हो जाएगा। संजय सिंह के इस ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें और उनकी आम आदमी पार्टी को ही आड़े हाथों ले लिया।

संजय सिंह के इस ट्वीट पर यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि रोटी कपड़ा और मकान में wifi लगा दिया और दिल्ली में राशन कार्ड बनवा दिया। कुछ यूजर्स ने लिखा- दिल्ली में सबको चोर चोर बोलिये करप्शन मिट जाएगा। एक यूजर ने लिखा- बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने भी पीने के गंदे पानी को देखकर 3 बार केजरीवाल बोला और पानी क्रिस्टल क्लियर साफ हो गया। ऐसे ही तमाम कमेंट्स आए जिसमें संजय सिंह को खरी-खोटी सुनाई गई।

SANJU San.. KYa hua bahut Dino bad aaya hai tu tweeter per.. Or aate hi modi modi. Kapil Misra NE tum sab aapiyuo ka Rasan card bna diya kya

