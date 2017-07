कश्मीर मुद्दे पर फारूक अबदुल्ला के बयान से भड़के कुमार विश्वास, कहा- समस्या कश्मीर नहीं आप हैं श्रीमान अबदुल्ला

कश्मीर मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने उन्हें जमकर सुनाया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि कश्मीर समस्या नहीं है, आप समस्या हैं। दरअसल शुक्रवार 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अबदुल्ला ने समाचार एजेंसी ANI को दिये इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का भी हिस्सा है, अगर हम चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। ANI की संपादक स्मिता प्रकाश ने फारूक अबदुल्ला का ये बयान ट्वीट किया। स्मिता प्रकाश के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कुमार विश्वास ने फारूक अबदुल्ला को खरी-खोटी सुनाई है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीमान अबदुल्ला, कश्मीर समस्या नहीं है..आप हैं असली समस्या। आपकी खानदानी दुकान इसी तरह की बातों पर आज तक चलती आई है। कुमार विश्वास ने आगे लिखते हुए फारूक अबदुल्ला से पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान में हैं या सीमा पार हैं।

Mr.Abdullah,Nt Kashmir u r th problem.Your Khandani-Dukan flourish coz of this.Hd u been on th othr side of fence,u wd hv been ‘Bhuttonized’ http://t.co/G3twg3GGyw

कुमार विश्वास के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी फारूक अबदुल्ला पर जमकर भड़ास निकाली। कुछ यूजर्स ने लिखा- फारूक अबदुल्ला का रुख भी सत्ता की तरह है, जब तक कुर्सी पर रहेते हैं ठीक रहते हैं..हटते ही इधर-उधर डोलने लगते हैं। यूजर्स कुमार विश्वास के इस ट्वीट की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसे यूजर्स ने लिखा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग सिर्फ माहौल बिगाड़कर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं।

No body told this till now, @DrKumarVishwas sir every one knows this fact but all remained silent because all have their own Dukans .

— anil ramya (@anilvv) July 21, 2017