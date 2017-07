अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले पर आप नेता कुमार विश्वास ने दी पाकिस्तान को गाली, लोगों ने की जमकर तारीफ

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने सोमवार रात एक बस पर हमला कर दिया जिसमें छह महिलाओं समेत गुजरात के सात अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई जबकि 32 अन्य घायल हुए। वर्ष 2000 के बाद से यह इस सालाना तीर्थयात्रा पर सबसे घातक हमला है।पुलिस ने कहा कि रात करीब आठ बजकर 20 मिनट पर जीजे 09 जेड 9976 पंजीकरण संख्या वाली बस पर खानबल के पास उस समय हमला हुआ जब वह जम्मू जा रही थी। इस दुखद घटना पर आप नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट कर पाकिस्तानी आतंकियों को गाली देते हुए करारा हमला किया है। कुमार विश्वास ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें कायर करार दिया है। कुमार विश्वास का ये ट्वीट वायरल हो गया है। इस ट्वीट को अब तक लगभग 2500 लोग रिट्वीट कर चुके हैं। इस ट्वीट की यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुमार विश्वास के ट्वीट पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज़ कस रहे हैं कि भारत इतना महान देश है कि यहां हज यात्रा सफल हो जाती है और अमरनाथ यात्रा में मासूम लोग मार दिये जाते हैं।

मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रदेश प्रभारी कुमार विश्वास ने अपने ही अंदाज में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा- अब बस सब्र की सीमा तय करे देश, या तो कुत्ते की पूंछ को जड़ से काटो या उसपार वालों से व्यापार -प्यार-सरकार सब संवाद-संपर्क खत्म करो।

कुमार विश्वास ने अपने इस ट्वीट में पाकिस्तान को कुत्ता कहकर संबोधित किया है। कुमार विश्वास ने अपने इस ट्वीट में पाकिस्तान को कुत्ता कहकर संबोधित किया है।

कुमार विश्वास यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें केंद्र सरकार को निशाने पे लिया। कुमार ने अपने अगले ट्वीट में लिखा- शिव श्रद्धा पर हमला है ये भीख मिले हथियार का, या फिर कायर आत्मसमर्पण है ये दिल्ली दरबार का।

कुमार विश्वास ने केंद्र सरकार को भी घेरा। कुमार विश्वास ने केंद्र सरकार को भी घेरा।

कुमार विश्वास के इन ट्वीट्स पर लोगों ने जमकर उनकी तारीफ करते हुए पाकिस्तान और केंद्र सरकार दोनों को खरी खोटी सुनाई।

“देश को फिर शर्मिन्दा करेंगे

भक्तों के कक्का फिर निंदा करेंगे” मोहम्मद साजिद — Mohammad Sajid (@msajidkhan01) July 10, 2017

अभी कड़ी निंदा करेंगे और चुनाव आएगा तो ड्रामा होगा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ , जुमले, लेकिन इन्हें पता नही इन सब मे हम लोगो नेे मास्टरी कर रखी है। — NIKHIL SINGH (@nikhil_1792) July 10, 2017

PM जी,

आप निंदा कीजिये,लम्बी फेंकिये,नवाज का जन्मदिन केक खाइये,उसकी अम्मा को शॉल गिफ्ट कीजिये

और वो खूनी खेल जारी रखेंगे — Naina with AK and KV (@Nimisha26894791) July 10, 2017

First Published on July 11, 2017 10:05 am