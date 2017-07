सुरेश चव्हाणके के ट्वीट पर बोलीं अलका लांबा, मोदी जी से नहीं उद्धव जी आपसे उम्मीद कर रहा है, एक बार इस गोरक्षक के हाथ में कश्मीर दे कर तो देखो

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आंतकी हमले से जुड़ा ट्वीट किया है। दरअसल लांबा ने सुर्दशन न्यूज के अध्यक्ष और एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके के उस ट्वीट के जवाब में ये ट्वीट किया जिसमें सुरेश ने लिखा, ‘उद्धव जी, सच में कश्मीर गौरक्षकों के हाथ में दे कर देखें। सारे देशद्रोही बाहर और कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में होंगे।’ सुरेश चव्हाणके के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए हुए आप नेता ने लिखा, ‘मोदी जी से नहीं उद्धव जी आप से उम्मीद कर रहा है। मान जाओ इसकी और एक बार इस गोरक्षक के हाथों में कश्मीर दे कर तो देखो।’ आपको बता दें कि इसकी शुरुआत तब हुई जब जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आंतकी हमले के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कथित गोरक्षकों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन आतंकवादियों के हाथ में गोमांस होता तो एक भी आतंकी नहीं बचता। अब ये गोरक्षक कहां गए?

दूसरी तरफ ट्विटर यूजर्स ने आप नेता के ट्वीट के बाद अपना विरोध जताया है। योगेश गर्ग लिखते हैं, ‘AAP ने बस ड्राइवर का मजहब पहचान लिया। लेकिन जिहादी आतंकवादी तुम्हें नहीं दिखाई देता।’ औरंगजेब खान लिखते हैं, ‘मैडम दिल्ली में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के सामने जो रैन बसेरा है वहां क्या सिर्फ शराब पीने वाले ही रह सकते हैं।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘ड्राइवर ने यात्रियों को बिना खतरे में डाले अपनी जान बचा ली। और जत्थे से अलग होकर उनकी पूरी सुरक्षा भी की। आ बैल मुझे मत मार, यात्री को मार।’ अभिषेक तिवारी अलका लांबा पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘वैसे आप कश्मीर कब जा रही हैं सेल्फी लेने। तुम्हारी भी यही आदत है।’ सुनील लिखते हैं, ‘इतना दिमाग कहा से लाती हो अलका मैडम। एक बार भी आतंकी हमले की निंदा नहीं की। और उल्टा मजे ले रही हो। 72 हूरे तुम्हे भी चाहिए क्या?’ वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं, ‘इसका मतलब है कि जो जवान शहीद होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। वो बेकार हैं जो अपनी जान देते हैं। तुम कह रहे हो गोरक्षक भेजो। देश के जवानों पर भरोसा करो।

First Published on July 12, 2017 11:21 am