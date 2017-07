‘ये बिक गई है गोरमिंट’ का पाकिस्तानी वर्जन है बड़ा मजेदार, आपने सुना क्या?

आपने प्यूरतो रिकेन आइलैंड के मशहूर सिंगर लुइस फोनसी और डैडी यैंकी का गाना डेस्पसितो (despacito) तो सुना ही होगा। अगर आपने अभीतक यह गाना नहीं सुना है तो जल्द ही सुन लिजीए क्योंकि इसे सुनकर आप बहुत ही आनंदित हो उठेंगे। इस गाने के रिलीज़ होने के बाद से ही लोग अपने-अपने तरीके से इसके नए वर्जन बना रह हैं। अभीतक इस गाने के कई मैशअप भी तैयार किए जा चुके हैं। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर इस गाने का पाकिस्तानी वर्जन काफी पसंद किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2016 में एक पाकिस्तानी महिला ने मीडिया के जरिए देश की सराकर को बहुत कोसा था। इस महिला ने मीडिया से कहा था कि ‘ये बिक गई है गोरमिंट’।

महिला के गवर्नमेंट बिकने बोलने के तरीके और उसके एक्सप्रेशन पर लोग नए-नए मजाक वाले वीडियो बनाए जा चुके हैं। अब बात करते हैं लुइस के डेस्पसितो के पाकिस्तानी वर्जन की। इस वर्जन में किसी ने अपना बहुत ही खुराफाती दिमाग लगाया है। इस महिला के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डेस्पसितो का पाकिस्तानी वर्जन बनाया गया है। इस स्पैनिश गाने के वर्जन को पहले ही लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अब इस गाने के फेसबुक पर शेयर किए जाने के बाद इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस वर्जन में कई अन्य लोगों को भी दिखाया गया है जो कि मीडिया पर अपना किसी न किसी मुद्दे को लेकर बयान दे रहे हैं। इन लोगों की बात को भी वीडियो बनाने वाले ने बहुत ही खुराफाती तरीके से पेश किया है।

यह वीडियो आफीन नाम की एक यूजर ने अपने एफबी वॉल पर पोस्ट किया है, जिसे 3 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को 7 हजार से भी ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि आंटी ने तो गवर्नमेंट की बैंड बजा दी। एक ने लिखा इससे बेहतरीन मैशअप पहले कभी नहीं सुना है। एक यूजर ने अपने दोस्तों को इस गाने के साथ टैग किया और लिखा कि दोस्ते पूरा गाना सुनो। अगर मजा न आए तो पैसा वापस। इसी तरह कई लोग इस पर कमेंट किए जा रहे हैं।

देखिए वीडियो

First Published on July 11, 2017 11:39 am