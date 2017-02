पटरी पर सोई रही लड़की, धड़ाधड़ पार कर गई मालगाड़ी, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर चौंक जाएंगे आप

कहते हैं जब तक आपकी मौत नहीं आती है दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी ज़िंदगी नहीं छिन सकती है। ऐसा ही एक वीडियो इस वक़्त यू ट्यूब में ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में एक स्टेशन पर एक मालगाड़ी पूरी रफ़्तार से जा रही है। एक के बाद एक मालगाड़ी के कई डिब्बे धड़ाधड़ पटरी से निकल रहे हैं। स्टेशन के दूसरी ओर लोग सांसें थाम कर खड़े हैं। तभी चमत्कार होता है। जैसे ही मालगाड़ी का आखिरी डिब्बा पटरी से गुजरता है। काले रंग की लिबास में एक लड़की पटरी पर सोई हुई दिखाई पड़ती है। कुछ ही सेकेंड बाद लड़की हरकत करती है और पटरी पर उठ कर बैठ जाती है।

ये देख कर लोगों की जान में जान आता है। तुरंत एक शख्स प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर पटरी पर आता है और लड़की को सहारा देकर खड़ा करता है। हालांकि लड़की मालगाड़ी के गुजरने के बाद सदमे में है लेकिन वो पूरे होशो हवास में है। लड़की धीरे धीरे सामान्य होती है। इसके बाद प्लेटफार्म से उसके रिश्तेदार भी नीचे उतरते हैं और लड़की को पटरी से बाहर ले जाते हैं। तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि लड़की काले रंग का बुर्का पहने हुई है।

भारत में पटरी पर लोगों के गिरने की इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती रहती है। रेलवे की ओर से किये जाने वाले कई जागरुकता कार्यक्रमों के बावजूद ऐसी घटनाएं होती रहती है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्टेशन से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। यहां एक महिला पटरी

पार करते समय एक महिला उलझ कर गिर गई थी और उसके ऊपर से भी एक मालगाड़ी धड़धड़ाती गुजर गई थी। हालांकि राहत की बात ये थे कि महिला को सिर्फ मामूली चोट ही आई थी।

First Published on February 23, 2017 11:37 am