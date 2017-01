दो दिन में बन गई पांच किलोमीटर लंबी सड़क, देखिए कैसे

ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में 5 किमी लंबी सड़क को केवल दो दिन में तैयार कर दिया गया। सड़क को बनाने की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को Shire of Moora नाम के पेज ने डाला है और वीडियो को लाखों की संख्या में देखा जा चुका है। दरअसल Shire of Moora पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानीय इलाका है, जहां इस सड़क को तैयार किया गया है। इस सड़क को बनाने में 4.4 लाख डॉलर (करीब 3 करोड़ रुपए) खर्च किए गए हैं। सड़क को बनाने की प्रक्रिया एक ड्रोन से शूट की गई है। देखें वीडियो-

First Published on January 20, 2017 10:30 am