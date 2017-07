पेड़ से बार-बार गिरता यह पांडा है बड़ा मजेदार, देखकर बन जाएगा आपका दिन

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पांडा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन बेचारा मासूम सा दिखने वाला यह पांडा चढ़ ही नहीं पाता। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन्स राष्ट्रीय चिड़ियाघर द्वारा इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बे बे पेड़ पर बार-बार चढ़ने की कोशिश में लगा है। पांडा माहिर पर्वातारोही होते है और बे बे खेल के दौरान चढ़ेगा और गिरेगा। इस पांडा का नाम बे बे है, जो कि अभी केवल दो साल का है। पांडा द्वारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश का वीडियो वायरल होते ही लोग उसके प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं।

बे बे बहुत ही होनहार है और वह हार नहीं मानता है। वह जितनी बार पेड़ पर चढ़ते समय नीचे गिरता है वह उतनी ही बार उस पर चढ़ने का प्रयास करता है। इस वीडियो आप साफ देख सकते हैं कि बे बे हर तरीके से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह कभी किसी डाल को पकड़कर चढ़ता है तो कभी पेड़ को अपने हाथों में जकड़ते हुए चढ़ने की कोशिश करता है। जितनी बार भी बे बे चढ़ने की कोशिश करता है वह बेचारा जमीन पर आकर गिर जाता है। इस प्यारे से पांडा को पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हुए देखना बहुत ही मनोरंजक है। इस वीडियो को शुक्रवार से अभीतक काफी लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को 7 हजार से भी ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और 3800 बार इसे रीट्वीट किया गया है।

#BeiBei is working on his dismounts out of the trees! Pandas are adept climbers & will climb & fall during play sessions #PandaStory pic.twitter.com/6bk0ML1eUM

— National Zoo (@NationalZoo) July 7, 2017