जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर सीएम योगी को बताई अपनी परेशानी तो लोगों ने उड़ाया मजाक, कहा- पहली बार बाहर निकले हो?

जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और पीएमओ इंडिया को टैग कर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने सीएम से फिल्म सिटी नोएडा में सड़कों को स्थानीय लोगों द्वारा पार्किंग माफियाओं और वेंडर्स को दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। चौधरी ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसे किसी वाहन के अंदर से फिल्माया गया है। बीस सेकंड के इस वीडियो सड़कों पर वाहन खड़े हुए साफ नजर आ रहे हैं। सड़क पर बड़ी तादाद में अवैध वेंडर्स नजर आ रहे हैं। अवैध पार्किंग को भी साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ कई यूजर्स ने सुधीर चौधरी के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कोशिक लिखते हैं, ‘ना सिर्फ नोएडा। पूरे भारत में ऐसा ही है। पहली बार दुनिया देखने निकले हो क्या।’ एक यूजर ने कोशिक के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘ये तो मोसुल भी होकर आ गए।’ सुनील कुमार सिंह सुधीर चौधरी के ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘लंबी सांस लेकर दिन में 11 बार हर-हर मोदी घर-घर मोदी मंत्र का उच्चारण करो। सब ठीक दिखने लगेगा। नहीं तो शाम तक लिफाफा पहुंच जाएगा खुश हो लेना।’

वहीं राहुल सिंह लिखते हैं, ‘नोएडा पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं। यहां शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नोएडा पुलिस माफियाओं की भी माफिया है।’ पुनीत लिखते हैं, ‘सुधीर चौधरी मैंने नोएडा में काम किया है। यहां के अधिकतर पार्किंग एरिया खुद जी न्यूज के लोग चला रहे हैं।’ संदीप लिखते हैं, ‘नोएडा अथॉरिटी सबसे भ्रष्ट है। यहां के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी से भी नहीं डरते। यहां का एक रोड पिछले एक साल से नहीं बना है।’ राजीव कुमार लिखते हैं, ‘कई बार रिपोर्टिंग किए जाने के बाद भी यहां कुछ नहीं हुआ। क्योंकि यहां के माफिया अधिकारी को रिश्वत देते हैं।’ रोस्टु और लिबरु लिखते हैं, ‘डियर? सर अखिलेश की सरकार के टाइम भी डियर लिख देते। परेशानी तो सामने ही थी।’

Dear @myogiadityanath Ji see how roads in FilmCity Noida have been sold out to parking mafia and vendors by corrupt local Admn @PMOIndia pic.twitter.com/tNNPBntcQ7

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) July 23, 2017

Not just Noida , It’s all over India!!!pehli Baar duniya dekhne nikle lagte ho!! — Kaushik Mungalpara (@KGMMungalpara) July 23, 2017

NAHIN Yeh to Mosul Bhi Ho Aaye. But localised in their area only Sec 16 FilmCity Noida. — nsesvp (@nsesvpdelhi) July 23, 2017

लंबी सांस लेकर दिन में 11 बार “हर हर मोदी घर घर योगी” मंत्र का उच्चारण करो सब ठीक दिखने लगेगा। नही तो शाम तक लिफाफा पहुंच जाएगा खुश हो लेना — Sunil Kumar Singh (@aapkesunil) July 23, 2017

Yogis Reply: Atleast those guys have not sold their conscience the way you have Sudhir! — Global Citizen (@ShantiseAshanTi) July 23, 2017

No response from noida police. Even after complaning them. They are mafia of mafia’s. — Rahul Singh (@rahulsng24) July 23, 2017

@sudhirchaudhary i work in filmcity most of the wrong parkings are done by ppl wrkng in zee news,they even park outsde odrs office — puneet kandpal (@kandpal90) July 23, 2017

Noida authority is most corrupt!Officers have no fear of CM!!! One road in sector 137 (from Panchsheel balak college) is pending for 1 year — Sandeep Ohri (@sandeep_ohri) July 23, 2017

सर कल मैंने जी न्यूज़ पर देखा योगीजी तो बिधायको और सांसदों के लिए अलग से VIP लेन बनवाने में ब्यस्त है,कहाँ है इनके पास समय येसब देखने के लिए — Praveen Chaturvedi (@praveen99ch) July 23, 2017

कुछ नही बदल है UP में बस पोस्टर पर अखिलेश का चेहरा और साईकल की जगह योगी जी और कमल ने ले ली है। अधिकारी आज भी बेखौफ भ्रष्टाचार में लिप्त है। — India First (@Manoj1108Manoj) July 23, 2017

सुधीर जी पूरे देश का यही हाल है एक तो बारिश में गढ्ढो में सड़क और उसी बीच रोड पर पार्किंग।

आज इसी पर dna कर दीजिए। — BHAWESH SHARDA (@bhaveshsharda11) July 23, 2017

First Published on July 23, 2017 4:02 pm