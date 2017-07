शियोमी के Redmi 4 स्मार्टफोन की अमेजन पर सेल, 5 महीने के लिए मिलेगा 45GB डेटा फ्री, कैशबैक का भी ऑफर

शियोमी का स्मार्टफोन रेडमी 4 अमेजन पर आज (20 जुलाई) एक बार फिर सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसकी सेल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। रेडमी 4 के शुरुआती मॉडल में 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसकी कीमत 6,999 रुपये है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसकी कीमत 8,999 रुपये है। वहीं 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है। इसके अलावा इसके साथ वोडाफोन यूजर्स को 5 महीने के लिए 45GB 4जी डेटा फ्री में मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने एक शर्त रखी है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए अपने नंबर पर हर महीने 1 GB वाला डेटा पैक खरीदना होगा। इसके साथ एक महीने के लिए 9GB डेटा फ्री मिलेगा। यह ऑफर वोडाफोन के प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स के लिए है। वहीं पोस्टपेड यूजर्स को इसका फायदा उठाने के लिए 1GB या उससे ज्यादा का पैक एक्टिवट करना पड़ेगा। इसके बाद 9 GB डेटा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। स्टेट बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 5 फीसदी का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

रेडमी 4 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच की एचडी (1280×720 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले दी गई है। रेडमी 4 में 1.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रेनो 505 जीपीयू इंटिग्रेटेड है। इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसमें फेस डिटेक्शन और ऑटो फोकस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

यूजर इस कैमरे से 1080 पिक्सल रिजॉल्यूशन के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। शियोमी का यह स्मार्टफोन गूगल के लेटेस्ट एंड्रॉयड 6.0.1 मार्शमैलो पर काम करता है। फोन में 4,100 mAH की बैटरी दी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा।

रेडमी 4 के सभी मॉडल्स की मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। शियोमी रेडमी 4 में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वी4.1, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, माइक्रो-यूएसबी, ग्लोनास और यूएसबी 2.0 ओटीजी शामिल हैं। एंबियंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई कंपास, एक्सेलेरोमीटर, और जायरोस्कोप भी इस स्मार्टफोन में दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन का डाइमेंशन 139.3 x 69.9 x 8.65 मिलीमीटर है। वहीं रेडमी 4 का वजन 150 ग्राम है। 4G नेटवर्क सपोर्ट वाला यह फोन डुअल सिम हाइब्रिड स्लॉट के साथ आएगा। मतलब इसमें एक बार में एक सिम और एक माइक्रोएसडी या सिर्फ दोनों सिम का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक साथ दोनों सिम और एक माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 20, 2017 10:16 am