Amazon पर आज दोपहर 12 बजे होगी Xiaomi Redmi 3S और 3S प्राइम स्मार्टफोन की सेल

Xiaomi Redmi 3S और रेडमी 3S प्राइम स्मार्टफोंस की सेल आज (3 मार्च) अमेजन इंडिया पर होगी है। आपको बता दें कि ये दोनों ही स्मार्टफोन आज दोपहर 12 बजे से अमेजन इंडिया के माध्यम से सेल किए जायेंगे। आप amazon.in से आज दोपहर 12 बजे से इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हैं। बस इसके लिए आपको अमेजन पर अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। शाओमी के इन स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो रेडमी 3S की कीमत 6,999 रुपए है और रेडमी 3S प्राइम की कीमत 8,999 रुपए में उपलब्ध है। अगर इन दोनों स्मार्टफोंस के फीचर्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में लगभग एक समान स्पेसिफिकेशन है। रेडमी 3S प्राइम में रैम और इंटरनल मैमोरी के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी उपलब्ध है जो कि रेडमी 3S में नहीं है। मैटल यूनीबॉडी डिजाइन में पेश किया गया यह फोन देखने में काफी स्टाइलिश है। दोनों ही स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट पर पेश किया गया है। फोन में 1.4GHz क्लॉक स्पीड वाला 64-बिट ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही एड्रीनो 505 GPU भी है।

Xiaomi Redmi 3S के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5-इंच की HD डिसप्ले है। जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 720×1280 पिक्सल है। एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो पर काम करने वाले रेडमी 3S में 2GB रैम और 16GB इंटरनल मैमोरी है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128GB तक एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए रेडमी 3S में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। जिसमें फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएएफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी इसमें है। पावर बैकअप के लिए 4,100mAh की बैटरी है। कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर रेडमी 3S में ड्यूल सिम स्लॉट, 4G VoLTE , ब्लूटूथ, और वाईफाई उपलब्ध हैं।

इसके अलावा अगर दूसरे स्मार्टफोन शाओमी रेडमी 3S प्राइम में भी वही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जिनका उपयोग रेमडी 3S में हुआ है। केवल रैम, इंटरनल स्टोरेज में अंतर है। जहां रेडमी 3S में 2GB रैम और 16GB इंटरनल मैमोरी दी गई है। वहीं रेडमी 3S प्राइम में 3GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज के अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी सुविधा दी गई है। इस स्मार्टफोन में 5-इंच एचडी डिसप्ले, स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, 13-मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 4,100mAh की बैटरी है।

वीडियो में देखिए, Xiaomi रेडमी 3S प्राइम का रिव्यू

First Published on March 3, 2017 9:48 am