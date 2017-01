कौन है लड़कियों को ‘किस’ करके भाग जाने वाला क्रेजी सुमित, जानिए कैसे की प्रैंक बनाने की शुरुआत

यूट्यूब पर “द क्रेजी सुमित” नाम का चैनल चलाने वाला सुमित वर्मा नाकारात्मक कारणों से काफी चर्चा में है। हाल ही में किए गए एक प्रैंक वीडियो के कारण सुमित को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रैंक वीडियो में वह राह चलती लड़कियों को किस करके भाग रहा है। वीडियो का सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ जिसके बाद सुमित को माफी भी मांगनी पड़ी। इसके अलावा मामला पुलिस तक पहुंच गया है और लोग सुमित पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

“क्रेजी सुमित” के यूट्यूब पर फिलहाल 154,520 सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस चैनल की शुरुआत करीब एक साल पहले की थी और उनके सबसे पहले प्रैंक का नाम “What a girl want in a guys ( Tips For Boys)” था। सुमित ने पार्क में आराम कर रहे लोगों के साथ और राह चलती महिलाओं के मोबाइल छीनने जैसे प्रैंक भी किए हैं। इतना ही नहीं, सुमित अपनी का के साथ भी प्रैंक कर चुका है।

कैसे की प्रैंक बनाने की शुरुआत:

सुमित ने यूट्यूब चैनल Artistopedia को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने प्रैंक बनाने की शुरुआत कब की। सुमित ने कहा, “मेरे एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम से एक दिन पहले मेरा एक्सिडेंट हो गया था। मैं दो महीने तक बेड पर रहा और इस दौरान विदेशों में बनाई जाने वाली कई प्रैंक वीडियोज देखी। इसके बाद मैंने भी प्रैंक बनाने का फैसला लिया। पहला प्रैंक नवंबर 2015 में किया था जिसपर अब 1 मिलियन व्यूज हैं।”

क्या है सुमित का विवादित “किसिंग प्रैंक”:

kissing unsuspecting girls in public नाम का यह प्रैंक दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में शूट किया गया। वीडियो में सुमित दो लड़कियों से बात करने के बहाने उन्हें किस करता है और वहां से भाग जाता है। वीडियो पर लाखों हिट्स और व्यूज मिले, हालांकि वीडियो का सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ। बाद में सुमित को इसे ना सिर्फ यूट्यूब से वीडियो को हटाना पड़ा बल्कि सार्वजनिक माफी भी मांगनी पड़ी। लोग क्रेजी सुमित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने वीडियो के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वी़डियो को हाल ही में बेंगलुरु और दिल्ली में महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी की घटनाओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

यहां देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 9:28 am