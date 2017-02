अपने Facebook अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Facebook का इस्तेमाल सभी करते हैं लेकिन क्या हम उसकी सुरक्षा के बारे में भी सोचते हैं। यदि आप अपने फेसबुक अकाउंट की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कोई दूसरा आपके अकाउंट को हैक करके आपके फेसबुक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकता है और आपके वॉल पर कुछ भी पोस्ट कर सकता है या आपके पर्सनल डेटा को भी सार्वजनिक कर सकता है। आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट की सुरक्षा कर सकते हैं।

प्रोटेक्ट यॉर पासवर्ड: अपने फेसबुक पासवर्ड को कभी भी ऐसी जगह यूज न करें जहां से इसके लीक होने का खतरा हो। जैसे कई बार साइबर कैफे में जाकर हम अपना फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। कई बार कैफे के कंप्यूटर्स में ऐसा वायरस होता है कि वह आपके पासवर्ड को हैक कर लेता है और वहां से आपका पासवर्ड लीक हो जाता है। कभी भी किसी के भी साथ अपने पासवर्ड को शेयर न करें। आपके अलावा आपका फेसबुक पासवर्ड किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। हमेशा पासवर्ड बनाते समय याद रखें कि कोई कॉमन पासवर्ड न रखें जैसे कि आपका नाम या फोन नंबर आदि। पासवर्ड में हमेशा कुछ कठिन शब्द रखें जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन हो।

हमेशा लॉगआउट करें: अगर आपको याद नहीं है कि आपने कहां अपना अकाउंट लॉगिन किया था और लॉगआउट किया था कि नहीं तो इससे बचने के लिए आप अपना फेलबुक खोलें और उसके बाद सेटिंग्स में सिक्योरिटी में जाकर Where You’re Logged In में जाकर End All Activity कर सकते हैं इसके बाद सभी सिस्टम से आपका अकाउंट लॉगआउट हो जाएगा।

आपना ईमेल अकाउंट सेफ रखें: अाप जिस ईमेल अकाउंट से अपना फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं वह सुरक्षित होना चाहिए। क्योंकि अगर यह सुरक्षित नहीं होगा तो कोई भी आपके अकाउंट को आसानी से हैक कर सकता है।

एंटी वायरस जरूर रखें: आप जिस भी सिस्टम पर अपना फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं उसमें एंटी वायरस जरूर रखें और साथ ही उससे अपने सिस्टम को समय समय पर स्कैन भी करते रहें। इससे कई बार आने वाले वायरस जो आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। अपने आप आ जाते हैं अगर आप एंटी वायरस रखेंगे तो वह आपके सिस्टम को बचाकर रखेगा।

कुछ भी डाउनलोड करने से पहले सोचें: जब भी आपको कुछ डाउनलोड करना हो तो उससे पहले सोचें कि आप कहां से डाउनलोड कर रहे हैं। ऐसी जगह से डाउनलोड न करें जहां से सिस्टम में वायरस आने की उम्मीद हो। अगर ऐसा गलती से हो भी जाता है तो अपने सिस्टम को एक बार एंटी वायरस से स्कैन जरूर कर लें। ऐसा करने से आपका सिस्टम सेफ रहेगा।

First Published on February 22, 2017 5:19 pm