स्मार्टफोन लेते ही सबसे पहले करें ये काम, कम होगा डिस्प्ले टूटने का खतरा, फोन खोने पर ढूंढने में होगी आसानी

अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है, तो उसकी सिक्यॉरिटी के लिए कुछ जरूरी काम जरूर कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि प्रीमियम स्मार्टफोन तक का डिस्प्ले टूट जाता है। अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए उस पर अच्छी क्वॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगवाएं। सामान्य स्क्रीन गार्ड फोन की स्क्रीन को सिर्फ स्क्रैच आदि से बचाता है, लेकिन फोन गिर जाए तो उसकी स्क्रीन को टूटने से टेम्पर्ड ग्लास ही बचाता है। मोबाइल की सुरक्षा को लेकर कभी समझौता न करें। अपने स्मार्टफोन की बॉडी को स्क्रैच, निशान और डेंट आदि से बचाने के लिए अच्छी क्वॉलिटी का बैक कवर खरीदें। आजकल बाजार में फैशनेबल और बढ़िया दिखने वाले कवर आसानी से उपलब्ध हैं। जरूरत के हिसाब से बैक कवर या फ्लिप वाले कवर चुन सकते हैं। स्मार्टफोन का भी बीमा कराया जा सकता है। कई कंपनियां यूजर्स को स्मार्टफोन का बीमा ऑफर कर रही हैं। इसमें फिजिकल डैमेज, लिक्विड डैमेज और किसी मकैनिकल खराबी के लिए बीमा शामिल है। अगर कभी समार्टफोन में इस तरह की दिक्कतें आ जाएं तो इससे काफी फायदा होता है।

आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपके निजी मेसेज, फोटो और दूसरे डेटा को कोई देखें। इसके लिए आप AppLock का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एंड्रॉयड फोन के लिए गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल में मौजूद जिस भी ऐप, फोटो गैलरी आदि को आप चाहेंगे, इस ऐप की मदद से लॉक कर सकेंगे। स्मार्टफोन के चोरी होने या खोने पर काफी दिक्कत होती है। इस दिक्कत से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर ऐक्टिवेट हो। इससे आपको स्मार्टफोन की लोकेशन पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए अपने स्मार्टफोन की Google Settings में जाएं। स्क्रॉल डाउन करें और आपको Security का ऑप्शन नजर आएगा। इसे टैप करें और Android Device Manager पर जाएं। Remotely locate this device और Allow remote lock and erase on or off को टिक कर दें। इसमें यह भी ध्यान रखें की बात है कि Location की सेटिंग में जाकर Access to my location को भी ऑन करके रखना है। इसके अलावा फोन में गूगल साइन इन होना चाहिए।

ऐंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल : यह जरूरी है कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन की सुरक्षा की तरह ही उसके डेटा की सुरक्षा भी करें। नया फोन लेते ही सबसे पहले उसमें एंटी वायरस और डेटा सिक्यॉरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिससे मोबाइल के डेटा और दूसरे सॉफ्टवेयरों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Tech से जुड़ी ज्यादा खबरों के लिए यहां क्लिक करें।

एक ऐसा एंडॉयड ऐप जो बताएगा, आखिरी बार किसने किया था आपके फोन का इस्तेमाल, देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 5, 2017 3:34 pm