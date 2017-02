यौन शोषण के मामले का खुलासा नहीं करने पर उबर ने टॉप एग्जीक्यूटिव अमित सिंघल को नौकरी से निकाला

उबर टेक्नोलॉजी ने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव अमित सिंघल को कंपनी से जाने के लिए कह दिया है। अमित सिंघल को अपनी पुरानी कंपनी अल्फाबेट इंक (गूगल) में कार्य करने के दौरान लगे यौन शोषण के आरोप को छिपाने के लिए हटाया गया है। इस बात की जानकारी उबर के प्रवक्ता ने सोमवार को दी। उबर की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी खुद संगठन के अंदर लगने वाले यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही है।

इस महीने की शुरुआत में उबर की एक महिला इंजीनियर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि एचआर (ह्यूमन रिसोर्स) ऑफिसर्स और मैंनेजर कंपनी में काम करने वाले मैनेजरों के खिलाफ अनचाहे यौन प्रयासों की शिकायत आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। महिलाओं को अनचाहे यौन प्रयासों के साथ खराब परफॉर्मेंस रिव्यू देने की धमकी दी जाती है। सुसान फॉलर द्वारा लगाए गए इन आरोपों ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में लंबे समय से खड़ी लैंगिक भेदभाव की समस्या को उजागर किया था।

उबर ने पिछले हफ्ते यूएस के पूर्व अटॉर्नी नजरल एरिक होल्डर को इन दावों की जांच के लिए नियुक्त किया था। सोमवार को कंपनी के सीईओ ट्रविस कालानिक ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित सिंघल को रिजाइन देने के लिए कहा है। रिकोड नाम की वेबसाइट ने सिंघल के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों की जानकारी उबर को दी।

उबर की ओर से बताया गया है कि कंपनी ज्वाइन करते समय सिंघल ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप के बारे में जानकारी नहीं दी थी। सिंघल जनवरी में उबर से जुड़े थे। रिकोड को दिए एक बयान में सिंघल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का शोषण अस्वीकार्य है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैंने इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं किया है। 20 साल के करियर में मेरे ऊपर इस तरह के आरोप पहले कभी नहीं लगे हैं और गूगल छोड़ने का मेरा फैसला अपना था।

उबर से पहले सिंघल गूगल के सर्च डिवीजन में थे। वह 15 साल तक कंपनी के साथ जुड़े रहे। जनवरी में उन्होंने उबर के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करने की घोषणा की थी।

वीडियो: बच्चों के साथ हॉस्टल वॉर्डन ने किया यौन शोषण

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 28, 2017 11:24 am