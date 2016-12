ये हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी स्मार्टफोन मेकर कंपनी, आधे से ज्यादा हैं चीन की कंपनियां

साल 2016 में ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट काफी विकसित हुआ है। मेटल बॉडी, फिंगरप्रिंट सेंसर और 2 जीबी रैम जैसे फीचर्स आम हो गए। वहीं, स्मार्टफोन बिक्री की बात करें तो यह साल चाइनीज स्मार्टफोन मेकर के नाम रहा। दुनिया की टॉप पांच स्मार्टफोन मेकर रैंकिंग में 3 कंपनियां चीन की हैं। हालांकि बता दें कि यह लिस्ट IDC (इंटरनेशनल डेटा कार्पोरेशन) Q3 2016 की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है।

1. Samsung: दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन मेकर कंपनी सैमसंग Q3 में 21 फीसदी शेयर के साथ दुनियाभर के स्मार्टफोन मार्केट में पहले पायदान पर कायम है। हालांकि सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 7 में आग लगने की घटनाओं के कारण कंपनी की छवि काफी खराब हुई थी, लेकिन गैलेक्सी S7 और S7 एज के कारण कंपनी को संभलने में आसानी हुई। इसके अलावा किफायती जे सीरीज को लेकर भी बाजार में उत्साह देखने को मिला।

2. Apple: साल 2016 की तीसरी तिमाही में एप्पल ने 45.5 मिलियन यूनिट बेचीं। यह आंकड़ा साल 2015 की तीसरी तिमाही से 5.3 फीसदी कम रहा। कंपनी की सबसे ज्यादा बिक्री आईफोन 6एस से हुई, जिसका नया मॉडल आईफोन 7 भी कंपनी लॉन्च कर चुकी है।

3. Huawei: ग्लोबल स्मार्टफोन में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हुवाई की हिस्सेदारी तीसरे पायदान पर रही। इसमें सबसे ज्यादा योगदान कंपनी के मिड-रेंज और हाई-एंड स्मार्टफोन का रहा। तीसरी तिमाही में इन दो सेग्मेंट से ही कंपनी 57.2 फीसदी बिक्री हुई।

4. OPPO: टॉप 5 में रहने वाली दूसरी चाईनीज कंपनी ओप्पो है। ओप्पो ने पहली तिमाही में जहां लेनेवो को पछाड़कर चौथा पायदान हासिल किया थी, तभी से कंपनी इस ऊंचाई पर बनी हुई है। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में ओप्पो 7.1 फीसदी शेयर के साथ तीसरे नंबर पर है।

5. Vivo: वीवो भी चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है, जिसने शाओमी को पछाड़कर पांचवा पायदान हासिल किया है। तीसरी तिमाही में कंपनी की हिस्सेदारी 5.9 फीसदी रही। ओप्पो की तरह ही वीवो का मुख्य बाजार चीन है। हालांकि कंपनी भारत और म्यामार में भी स्मार्टफोन की बिक्री करती है। Vivo X6 इसका टॉप सेलिंग फोन रहा।

6. OnePlus: चीन की ही कंपनी वनप्लस छठे नंबर पर रही। कंपनी ने हाल ही में अपने वनप्लस 3 स्मार्टफोन का नया वर्जन OnePlus 3T लॉन्च किया है।

7. Xiaomi: शाओमी सांतवे नंबर पर रही।

8. Lenovo: लेनेवो आठवें नंबर पर है।

9. LG: नौवां नंबर एलजी का रहा।

10. Sony: सोनी दसवें नंबर पर है।

First Published on December 30, 2016 11:25 am