Facebook का ये फीचर अगर आपके स्मार्टफोन में अाया तो बदल जायेगी आपकी टाइमलाइन

Facebook अाजकल बहुत जल्दी जल्दी कुछ न कुछ अपडेट करा है। यह लोगों की सुविधा के लिए नए नए फीचर्स जोड़ रहा है। अब Facebook ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया है। जिसमें अब आप टाइमलाइन को बिल्कुल नए अंदाज में उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल इस नए फीचर को एंड्रॉयड बीटा के लिए पेश किया गया है। जो कि काफी हद तक इंस्टाग्राम के फीचर की तरह काम करता है। Mashable डॉट कॉम पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार, एेप के बीटा वर्जन को दो भागों में बांटा गया है- होम और एक्सप्लोर पेज। होम पेज वही पेज है जो हमने अपनी रेगुलर टाइमलाइन में देखा है। वहीं, एक्सप्लोरर पेज आपकी फोटो, वीडियोज और पोस्ट को फीचर करता है। यह फोटोज, वीडियोज आपके इंटरेस्ट के होंगे लेकिन यह सब उन पेज से होंगे जिनको आपने लाइक और फॉलो करके नहीं रखा है। शायद यह फेसबुक के उन आर्टिकल्स को फिल्टर करने का तरीका है जो आपको कुछ पोस्ट के बाद पॉपअप मैन्यू की ओर से शो होते रहते हैं। जिसके बाद लोग इन पेज को फॉलो करते हैं और उसके बाद यह पेज उन्हें अलग जगह शो होते है।

यूजर्स की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फेसबुक आपको उन्हीं पेज को शो करने की प्राथमिकता देगा जो आपको पसंद है। इन सभी कंटेंट को एक अलग या सैपरेट टैब पर शो करना वाकई एक अच्छा विकल्प है। कंपनी ने जो फिल्टर बबल ऐड किया है ये उस से बचने का एक अच्छा उपाय है। फ्लोटिंग पोस्ट्स केवल उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड होगी जो हमे पसंद है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि एक्सप्लोर टैब फेसबुक का एक नया तरीका है जिसके माध्यम से सोशल मीडिया साइट यह चाहती है कि यूजर्स ज्यादा से ज्यादा वीडियोज देखें।

यह टैब उन वीडियोज और फोटोज को भी शो करेगी जो आपके दोस्तों की ओर से देखी गई है। वहीं, दूसरी तरफ होम टैब में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह फीचर ट्विटर पर बहुत पहले से मौजूद है। साथ ही यह फीचर इंस्टाग्राम पर भी है और अब फेसबुक ने भी इस फीचर को अपना लिया है। वेबसाइट पर जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया है उसके माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको उन ऑथर की पोस्ट शो होगी जिनके पेज आपने लाइक या फॉलो नहीं किए है लेकिन ये उनसे मिलते जुलते होंगे जिन्हें आप पहले लाइक कर चुकें हैं।

First Published on March 7, 2017 10:46 am