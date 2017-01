बारिश में किस फोन से करें फोटॉग्राफी, किस फोन का कैमरा है बेस्ट, जाने कीमत और ज्यादा फीचर्स

स्मार्टफोन से हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। स्मार्टफोन रोजाना और स्मार्ट होता जा रहा है तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो ठीक रहेगा। हमारी निर्भरता फोन पर बढ़ती जा रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारे सारे गेजेस्ट का काम सिर्फ स्मार्टफोन से ही हो जाए। आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन के कैमरा की। स्मार्टफोन के कैमरे पर कंपनियां पूरा फोकस कर रही हैं और फोन के कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो रही है। कई कंपनियों ने तो ड्यूअल कैमरा फोन भी निकाल दिए हैं। आइए जानते हैं 15 हजार रुपए तक की कीमत मे किस स्मार्टफोन का कैमरा है अच्छा।

LENOVO K6 Note : 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले अॉक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रेगन 430 प्रोसेसर वाले लेनोवो के6 नोट में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। कम लाइटिंग में फोटोग्राफी के लिए इसमें दो एलईडी वाली फ्लैस दी गई है। वहीं 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन 6.0.1 मार्समेलो अॉपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फिंगर प्रिंट सेंसर और 4G वोल्ट नेटवर्क के साथ इसमें 4000 Mah की बैट्री दी गई है। इसकी कीमत 14,999 रुपए है।

Lyf F1 Plus : 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले और 1.6 गीगाहर्ट्ज के अॉक्टाकोर प्रोसेसर वाले लाइफ एफ1 प्लस में 16 मेगापिक्सल का अॉटोफोकस रियर कैमरा के साथ एलईडी फ्लैश दी गई है। वहीं 8 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन 6 मार्समेलो अॉपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। 4G वोल्ट नेटवर्क के साथ इसमें 3200 Mah की बैट्री दी गई है। इसकी कीमत 12794 रुपए है।

InFocus EPIC 1 : डेकाकॉर मीडियाटेक हैलिअॉक्स X20 प्रोसेसर, 3GB रैम और 32 जीबी इंटरनल मैमोरी वाले इस फोन में दो एलईडी लाइट के साथ 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। साथ ही सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 4G वोल्ट नेटवर्क और 3000 एमएएच वाले इस फोन की कीमत 12,999 रुपए है।

Panasonic Eluga Note : तीन एलई़डी वाली फ्लैश और 16 मेगापिक्सल के रियर कैमरा वाले पैनासोनिक इलुगा नोट में 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही सेल्फी के शौकीनों के लिए इसके 5 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे में चार लेंस दिए गए हैं। 3 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल मैमोरी के साथ इस फोन की कीमत 10, 999 रुपए है।

Motorola Moto G4 Plus : बारिश में भी फोटोग्राफी करने के लिए ड्यूएल टोन एलईडी के साथ 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है मोटो जी4 प्लस में। गोरिल्ला ग्लास वाले 5.5 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ इसकी बैट्री भी 3000 Mah की है। यह मार्समेलो के 6 अॉपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 4जी एलटीई और वोल्ट नेटवर्क है। 2जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल मैमोरी वाले मॉडल की कीमत 12,499 रुपए है।

First Published on January 27, 2017 11:14 am