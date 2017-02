फिंगरप्रिंट सेंसर को सबसे पहले ऐप्पल ने आईफोन 6 और आईफोन 6प्लस में TouchID फीचर के नाम से पेश किया था। उस समय फिंगरप्रिंट बेहद कम स्मार्टफोन में देखने को मिला, लेकिन अब आम हो चुका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिंगरप्रिंट सिर्फ महंगे फोन में ही आपको मिले। यहां हम आपको फिंगरप्रिंट से लैस ऐसे फोन के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत 7000 रुपए से भी कम है।

1. Intex Cloud Scan: कीमत- 5,199 रुपए

इंटेक्स क्लाउट स्कैन स्मार्टफोन (Photo Souce: Intex) इंटेक्स क्लाउट स्कैन स्मार्टफोन (Photo Souce: Intex)

भारतीय कंपनी इंटेक्स ने इस फोन में डिस्प्ले के ठीक नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। फोन एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है। इसमें 5 इंच की डिस्प्ले है और 1.2GHz क्वाडकोर प्रोसेसर। फोन की रैम 1 जीबी है और इंटरनल स्टोरेज 8 जीबी की। रियर कैमरा – 5 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा- 5 मेगापिक्सल, बैटरी- 2450mAh की है।

2. Panasonic Eluga Tapp: कीमत- 6,599 रुपए

पैनासोनिक इल्यूगा टैप पैनासोनिक इल्यूगा टैप

पैनासोनिक इल्यूगा टैप का फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट पैनल में है। फोन की डिस्प्ले- 5 इंच एचडी, प्रोसेसर- क्वाड कोर है। फोन में 2 जीबी की रैम और 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है। यह एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। रियर कैमरा – 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा- 5 मेगापिक्सल, बैटरी- 2800mAh की है।

3. Intex Aqua Secure: कीमत – 6,999 रुपए

इंटेक्स एक्वा सिक्योर स्मार्टफोन (Photo Souce: Intex) इंटेक्स एक्वा सिक्योर स्मार्टफोन (Photo Souce: Intex)

इंटेक्स एक्वा सिक्योर में फिंगरप्रिंट सेंसर रियर पैनल में दिया गया है। फोन में 4.5 इंच की FWVGA डिस्प्ले और 1GHz क्वाडकोर मीडियाटेक प्रोसेसर दिया गया है। इसकी रैम 1 जीबी की और इंटरनल स्टोरेज 8 जीबी है, जिसे 32 जीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है। रियर कैमरा – 5 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा- 2 मेगापिक्सल, बैटरी- 1900mAh की है।

4. Zopo Color F1

रियर फिंगरप्रिंट वाले जोपो कलर एफ1 स्मार्टफोन में 1.3GHz क्वाडकोर प्रोसेसर और 1 जीबी की रैम दी गई है। फोन की इंटरनल स्टोरेज 8 जीबी है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। 5.5 इंच एचडी डिस्प्ले वाला यह फोन एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है। रियर कैमरा – 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा- 2 मेगापिक्सल, बैटरी- 2300mAh की है।

5. Swipe Sense: कीमत – 6,666 रुपए

स्वाइप सेंस स्मार्टफोन (Photo: Flipkart.com) स्वाइप सेंस स्मार्टफोन (Photo: Flipkart.com)

स्वाइप टेक्नोलॉजी के इस फोन में क्वाडकोर प्रसोसर और 1 जीबी की रैम दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट पैनल में दिया गया है। फोन की इंटरनल स्टोरेज 8 जीबी है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। रियर कैमरा – 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा- 3.2 मेगापिक्सल, बैटरी- 2250mAh की है।

ये हैं सबसे सस्ते डुअल कैमरा वाले स्मार्टफोन

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 11:41 am