इन ऐप्स को करें इंस्टॉल सुरक्षित रहेगा डेटा, नहीं कम होगी फोन की स्पीड

स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। कॉन्टैक्ट, मेसेज, पेमेंट इन्फर्मेशन, म्यूजिक कलेक्शन और दूसरी अहम चीजों के लिए हम हर जगह इसे अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्मार्टफोन को सुरक्षित बनाया जाए। स्मार्टफोन में कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर आप डेटा को प्रॉटेक्ट और कम्युनिकेशन को सुरक्षित कर सकते हैं। एेसे ही कुछ एेप्स के बारे में हम बताएंगे।

Signal Private Messenger: सिग्नल ऐप अपने बाकी राइवल ऐप्स के मुकाबले आपके इन्स्टंट मेसेजिंग को बेहतर तरीके से सुरक्षित बनाता है। इस ऐप के जरिए आप आईएम के ग्रुप चैट्स, वीओआईपी फोन कॉल्स जैसे सभी फीचर्स को सुरक्षित कर सकते हैं। इस ऐप में एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन होता है, इसलिए सिग्नल का कोई एंप्लॉयी भी आपके मेसेज को नहीं पढ़ सकता है।

LastPass: आपकी लॉग-इन डिटेल और पासवर्ड काफी गोपनीय चीजें होती हैं। ऐसे में किसी भी ऐप में इन्हें सेफ करने से आपकी प्रॉडक्टिविटी और सिक्यॉरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में आप लास्टपास ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुरक्षित तरीके से आपके पासवर्ड, शॉपिंग प्रोफाइल, सेंसिटिव पर्सनल डेटा और दूसरी चीजों को सुरक्षित करता है। हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लास्टपास का पासवर्ड याद रहे। यह आपके सभी पासवर्ड हैंडल करेगा।

Opera Free VPN: आप अपने फोन के ब्राउजर और कुछ स्पेसिफिक ऐप्स को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) की जरूरत होगी। ये आपको फोन को हैकरों से बचाने में मदद करता है। कुछ मोबाइल वीपीएन ऐप्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता और यह अच्छे ढंग से भी काम नहीं करते हैं। हालांकि ओपरा वीपीएन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस ऐप को फ्री में यूज किया जा सकता है। ये ऐप न केवल आपको ऑनलाइन सेफ रखने में मदद करता है बल्कि इसकी मदद से ऐड ट्रैकर को भी ब्लॉक किया जा सकता है, और यह इनके बारे में जरूरी जानकारी भी देता है। इससे पब्लिक Wi-Fi पर ब्राउजिंग सेफ रहती है।

(Photo: google play store)

CCleaner: सीक्लीनर पॉप्युलर कंप्यूटर क्लीनिंग ऐप्लिकेशंस में से एक है। यह ऐप्लिकेशन एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हैं। इसलिए अब आप यह नहीं कह सकते कि हेवी जंक डेटा की वजह से आपका फोन धीरे चल रहा है। एक तरफ यह ऐप न केवल आपके फोन को प्रोटेक्ट करके सेफ बनाता है, बल्कि यह आपको कैश्ड फाइल, ब्राउजिंग हिस्ट्री, और डाउनलोड फाइल को भी क्लीन रखने में मदद करता है।

Onion browser: ऐपल के शौकीनों के बीच टॉर ब्राउजिंग काफी लोकप्रिय है। लोग अपने आईपैड और आईफोन में इस ब्राउजर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हालांकि टॉरपावर्ड के कंपेयर में आप अनियन ब्राउजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सिक्यॉरिटी के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। इस ऐप को ट्रैक करना काफी मुश्किल है।

First Published on February 19, 2017 10:16 am