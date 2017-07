अभी लॉन्च भी नहीं हुआ जियो फाइबर, रिलायंस ने गलती से वेबसाइट पर डाल दिए प्लान

रिलायंस जियो ने अपनी मोबाइल सर्विस लॉन्च करने के बाद 6 महीने तक फ्री में सर्विस दी थी। इसके बाद बहुत सस्ते डेटा प्लान लॉन्च किए थे। अब रिलायंस जियो अपनी फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने जा रहा है। कथित तौर पर इस सर्विस की टेस्टिंग पिछले साल सितंबर से चल रही है। अब जियो ने गलती से अपने जियोफाइबर कनेक्शन के प्लान का खुलासा कर दिया है। कंपनी की वेबसाइट पर कुछ देर के लिए जियोफाइबर प्रिव्यू प्लान को एक्टिव कर दिया गया था। प्रिव्यू ऑफर के तहत कंपनी तीन महीने के लिए अपने जियो फाइबर यूजर्स को 100mbps की स्पीड वाला 100GB डेटा हर महीने फ्री देगी। यूजर को नया जियो फाइबर कनेक्शन लेने के लिए 4,500 रुपये देने होंगे। यह कंपनी के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रहेंगे। यह राशि रिफंडेबल होगी। पहले आई रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा चुका है। ग्राहक जैसे ही निर्धारित 100 जीबी डेटा की खपत कर देंगे, इंटरनेट की स्पीड अपने आप 1 एमबीपीएस हो जाएगी।

जियोफाइबर प्रिव्यू प्लान की जानकारी इस http://jiofiber.org/ वेबसाइट पर दी गई है। जियोफाइबर प्रिव्यू प्लान के अलावा वेबसाइट पर उन शहरों का भी खुलासा किया गया है जहां पर शुरुआत में जियोफाइबर उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, सूरत, वड़ोदरा और विशाखापट्टनम शामिल हैं। वेबसाइट से ऐसा लगता है कि जियो इंस्टॉलेशन के दौरान अपना कस्टम राउटर देगी। इसकी कीमत इंस्टॉलेशन चार्ज में शामिल है। गौर करने वाली बात है कि “I am interested in enhancing Jio coverage in my building” का विकल्प भी है।

इसका मतलब है कि जियो किसी भी बिल्डिंग में कवरेज को बेहतर बनाने के लिए राउटर का नेटवर्क स्थापित करेगी। इससे पहले भी जियोफाइबर प्रिव्यू ऑफर इस्तेमाल करने वाले कई यूजर इस सेवा के बारे में ट्वीट कर चुके हैं। जनवरी 2017 में मुंबई के एक यूजर ने दावा किया था कि उसे 1 जीबीपीएस के कनेक्शन पर 70-100 एमबीपीएस के बीच स्पीड मिल रही है। पहले भी दावा किया जा चुका है कि प्रिव्यू प्लान तीन महीने के लिए मुफ्त होगा। यह प्लान जियो के वेलकम ऑफर की तरह ही होगा। अभी रिलायंस जियो की वेबसाइट से प्रिव्यू प्लान को हटा लिया गया है, लेकिन यह इस सेवा की शुरुआत की ओर इशारा तो करता है।

First Published on July 12, 2017 3:57 pm