31 मार्च के बाद भी फ्री रहेगा Reliance Jio से कॉल करना और इंटरनेट चलाना!

Reliance Jio 4G 31 मार्च तक अपने ग्रहकों को इंटरनेट के साथ साथ वॉयस कॉलिंग पूरी तरह फ्री में दे रहा है। अब एेसी खबर आ रही है कि 31 मार्च के बाद जो नया टैरिफ प्लान रियालंस जियो 4जी लॉन्‍च करने जा रही है उसमें भी प्लान के मुताबिक, कॉलिंग के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। जियो उपभोक्ताओं को केवल इंटरनेट यूज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जो 3 महीने के लिए वैध होगा यानि 30 जून तक वैध रहेगा। ईटी की खबर के मुताबिक रिलायंस जियो अभी भी लोगों के मनमाफिक योजना पर काम कर रहा है। पिछले साल 5 सितंबर को लॉन्च हुए रिलायंस इन्फोकॉम की टेलिकॉम सर्विस जियो के ग्राहकों की संख्या 7.24 करोड़ हो गई है। फ्री कॉलिंग और डाटा सर्विस की बदौलत कंपनी से लगातार नए ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं। पिछले महीने एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मार्च के आखिर तक रिलायंस जियो के पास 10 करोड़ ग्राहक होंगे।

31 मार्च के बाद कंपनी पैसे लेना शुरू कर देगी। इसलिए माना जा रहा है कि रिलायंस जिअो की असली परीक्षा 31 मार्च के बाद शुरू होगी। हो सकता है कि 31 मार्च से कुछ समय पहले काफी ग्राहक जियो के सिम को बंद कर दें। लोगों को मुफ्त का इंटरनेट और कॉलिंग अभी मिल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जैसे ही कंपनी अपनी सेवाओं के लिए पैसे लेना शुरू करेगी, ग्राहकों की संख्या कम भी होगी। अभी कंपनी की डाटा और वॉयस कॉल सहित सारी सेवाएं मार्च 2017 तक मुफ्त हैं।

उल्लेखनीय है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने सितंबर 2016 में अपनी मोबाइल सर्विस लांच की थी। तब कंपनी ने 31 दिसंबर तक फ्री कॉलिंग और डाटा सर्विस देने का ऐलान किया था। इसके बाद कंपनी ने 2017 के लिए हैप्पी न्यू ईयर प्लान लॉन्च किया था जिसमें कॉलिंग अनलिमिटेड है, पर फ्री डाटा की लिमिट को प्रतिदिन के लिए 1GB कर दिया था। रिलायंस की मुफ्त सेवा से बाजार की अन्य कंपनियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सभी को अपने डाटा चार्ज से लेकर कॉलिंग चार्ज कम करने पड़े। साथ ही सभी कंपनियों के नेटवर्क पर रिलायंस के नेटवर्क से आने वाली कॉल्स पर कॉल ड्रॉप की समस्या आने लगी। इसकी शिकायत हुई और ट्राई ने अन्य कंपनियों को चेतावनी भी दी। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी ट्राई में गईं और रिलायंस की शिकायत की।

First Published on February 19, 2017 11:28 am