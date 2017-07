Redmi Note 4 की सेल आज, फ्लिपकार्ट पर मिल रहा बायबैक गारंटी और कैशबैक का ऑफर

शियोमी Redmi Note 4 खरीदना चाहते हैं तो आज ( 21 जुलाई) दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और कंपनी की वेबसाइट mi.com पर इसकी फ्लैश सेल शुरू होगी। इसमें कंपनी Redmi Note 4 के तीन मॉडल सेल करेगी। इसमें रेडमी नोट 4 2GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी, रेडमी नोट 4 3GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी और रेडमी नोट 4 4GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी वाले मॉडल शामिल हैं। इनकी कीमत की बात करें तो 2GB रैम वाले मॉडल की कीमत 9,999 रुपये, 3GB रैम वाले मॉडल की कीमत 10,999 रुपये और 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन की कीमत 12,999 रुपये है। इसके अलावा इस सेल की सबसे खास बात है कि इस स्मार्टफोन को स्टेट बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 5 फीसदी का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट इसके साथ बायबैक गारंटी का ऑफर दे रही है। मतलब अगर कुछ दिन बाद अपना ये फोन बदलना चाहें तो फ्लिपकार्ट से एक्सचेंज कर सकते हैं।

कैसे जल्दी और आसानी से खरीद सकते हैं : आज 12 बजे की सेल में खरीदने के लिए www.flipkart.com या mi.com पर जाएं। वेबसाइट पर सेल शुरू होने से होने से पहले ही अपना लॉगिन कर लें। फ्लिपकार्ट पर अपना एड्रेस, पिन कोड जैसी जानकारी पहले ही भर लें।

सेल शुरू होते ही फोन को तुरंत Buy Now कर लें। इसके बाद जरूरी डिटेल्स डालने के बाद फोन को ऑर्डर किया जा सकता है। यदि आप कैश अॉन डिलिवरी का अॉप्शन चुनते हैं तो अापको फोन मिलने की ज्यादा उम्मीद रहती है क्योंकि कई बार पेमेंट करते हुए ही फोन अाउट अॉफ स्टॉक हो जाता है। कई बार ट्रांजेक्शन कैंसिल भी हो जाती है।

फीचर्स: रेडमी नोट 4 में फुल मेटल बॉडी दी गई है। फोन में पावर बैकअप के लिए 4100 mAh की दमदार बैटरी दी गई है। बता दें कि रेडमी नोट 3 का भी सबसे खास फीचर बैटरी ही थी। रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन में 2.5डी ग्लास डिजाइन के साथ इसमें 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1920×1080 पिक्सल का है। रेडमी नोट 4 में स्नेपनड्रेगन 625 एसओसी प्रोसेसर दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। इसके अलावा यह फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी लैस है। यह गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो 6 पर काम करता है।

First Published on July 21, 2017 10:12 am