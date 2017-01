कहीं अापका WhatsApp किसी ने हैक तो नहीं कर लिया

व्हाट्सएप अब हर स्मार्टफोन रखने वाले की जरूरत बन गया है। जिसके पास स्मार्टफोन है उसमें व्हाट्सएप जरूर होगा। व्हाट्सएप से हम न जाने रोजाना कितनी चैट करते हैं साथ ही हम कुछ पर्सनल डेटा भी शेयर करते हैं जैसे कि कुछ फोटो, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्स। अगर यह किसी ऐसे अादमी को मिल जाए जो अापका विरोधी है और इसके माध्यम से अापको नुकसान पहुंचा सकता है तो यह अापके लिए घातक होगा। यह अादमी अापका दोस्त या कोई सगा संबंधी भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अाप अपने फोन पर लॉक तो लगा लेते हैं लेकिन कई बार हमें एेसे लोगों को फोन लॉक खोलकर भी देना पड़ता है।

अब तो मोबाइल ऐप के साथ ही यह डेस्कटॉप पर भी उपलब्ध है। डेस्कटॉप पर चलाने के लिए हमें बस व्हाट्सएप की वेबसाइट पर जाकर एक कोड निकालना पड़ता है और उसके बाद उसे अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप के Whatsapp Web पर जाकर इस कोड को स्कैन करना होता है। इसके स्कैन होने के बाद व्हाट्सएप डेस्कटॉप पर चल जाता है।

अाज हम अापको बताएंगे कि अापके व्हाट्सएप से कोई अापका डेटा कैसे चुरा सकता है। जिसको अापके फोन से डेटा चुराना है सबसे पहले वह अापके व्हाट्सएप सेटिंग्स पर जाकर Whatsapp Web के ऑप्शन पर क्लिक करेगा और जो कोड अाएगा वह उसे अपने डेस्कटॉप पर स्कैन करेगा। ऐसा करने से आपका व्हाट्सएप अकाउंट डेस्कटॉप पर खुल जाएगा। अब आपकी सभी डिटेल्स और मैसेजेस वह पढ़ सकता है। यही नहीं, वो आपके नाम से चैट भी कर सकता है।

इससे बचने के लिए अापको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर Whatsapp Web पर क्लिक करना होगा। यहां आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट किसी डेस्काटॉप पर खुला है या नहीं। जब आप Whatsapp Web को ओपन करेंगे तब उस ऑपरेटिंग सिस्टम (गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफोक्स अादि ) का नाम आ जाएगा जहां आपका व्हाट्सएप अकाउंट खुला होगा। यहीं पर नीचे की ओर Log out from all computers का ऑप्शन दिया होगा। इस पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से जहां-जहां आपका अकाउंट खुला होगा वहां से लॉगआउट हो जाएगा।

iBall ने लॉंच किया 4G सपोर्ट करने वाला NIMBLE टैबलेट देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 5:18 pm