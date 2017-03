इन मोबाइल एेप्स की मदद से आप भी आसानी से बना सकते हैं GIF फाइल

सोशल मीडिया पर आजकल सबसे ज्यादा GIF का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों खूब जीआईएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीआईएफ इमेज के माध्यम से उपभोक्ता अपनी भावनाओं को मैसेज में आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। जीआईएफ इमेज ऐसी इमेज फाइल होती है, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट एक ही प्रक्रिया को बार-बार दोहराते नजर आता है। इंटरनेट पर कई तरह के GIF इमेज उपलब्ध हैं लेकिन अगर आप खुद ही जिफ इमेज बनाना चाहते हैं तो कुछ एप्लिकेशन की मदद से आसानी से बना सकते हैं। बता दें कि आप अपने स्मार्टफोन एेप के मदद से न सिर्फ पहले से फोन में सेव तस्वीरों और वीडियो से जीआईएफ बना सकते है बल्कि आगर आप चाहें तो लाइव वीडियो से जीआईएफ भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर पर मौजूदा जीआईएफ मेकर एेप को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एेप खोलने पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। इनमें सबसे ऊपर दिए गए शूटिंग जीआरएफ के ऑप्शन पर जाकर लाइव जीआरएफ तैयार की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके फोन के सामने जो भी नजारा चल रहा होगा उसे उसी समय जीआईएफ में बदला जा सकता है।

GIF क्रिएटर एेप में यूजर एनिमेटेड इमेज में भी कोई बदलाव कर सकते हैं। (photo: google play store) GIF क्रिएटर एेप में यूजर एनिमेटेड इमेज में भी कोई बदलाव कर सकते हैं। (photo: google play store)

GIF क्रिएटर: जीआईएफ क्रिएटर की मदद से केवल 30 सेकेंड में कैमरा रोल से किसी भी वीडियो या फोटो को GIF में बनाया जा सकता है। इसमें कई खास फीचर्स उपलब्ध हैं। इस ऐप पर फोटो के फ्रेम बदलने की स्पीड को बहुत आसानी से सेट किया जा सकता है। इस एेप को गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है।

VIDEO TO GIF: इस एेप की मदद से आप आसानी से वीडियो से GIF में बदल सकते है। अगर आप चाहे तो आप अपने गैलरी से भी वीडियो सिलेक्ट करके उसी समय जीआईएफ बना सकते है।

GIF मेकर : जिफ इमेज बनाने के लिए जिफ मेकर भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस एेप से आप आसानी से जिफ फाइल बनाने के अलावा उसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही इस एेप की खासियत है कि यह हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं को सपोर्ट करने में सक्षम है। इसमें आप जिफ फोटोज का एक कोलाज भी बना सकते हैं जिसमें अधिकतम 9 फोटोज उपयोग हो सकते हैं।

VIDEO TO GIF: इस एप पर जीआईएफ बनाने के लिए आपको वीडियो क्रिएट करना होगा या फिर आप वीडिया डाल भी सकते है। इसके बाद आप टाइम रेंज सेलेक्ट कर ले। जिसके बाद आप अपने बनाए हुए जीआईएफ का प्रीव्यू देख सकते है।

First Published on March 5, 2017 10:39 am