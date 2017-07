Xolo Era 1X Pro स्मार्टफोन लॉन्च, एप्पल के आईफोन जैसे हैं इस बजट स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जोलो ने अपना नया स्मार्टफोन Xolo Era 1X Pro भारत में लॉन्च कर दिया है। नए स्मार्टफोन में कंपनी ने अपग्रेडेड फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। इस स्मार्टफोन को दो कलर वेरिएंट ब्लैक और गोल्ड में लॉन्च किया गया है। भारत में जोलो इरा वन एक्स प्रो को एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील पर सेल किया जाएगा। कंपनी ने इसकी कीमत 5,888 रुपये रखी है। जोलो के इस बजट स्मार्टफोन के लिए स्नैपडील पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 19 जुलाई से यह सेल के लिए उपलब्ध होगा। ध्यान रखें यूजर्स इस स्मार्टफोन को रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही खरीद सकते हैं।

Xolo Era 1X Pro के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच की एचडी डिसप्ले दी गई है। इसमें 1.5गीगाहर्ड्ज का क्वाडकोर प्रोसेसर दिया गया है। जोलो इरा में 2GB की रैम दी गई है। इसमें 16GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसकी इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए Xolo Era 1X Pro में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका रियर कैमरा डुअल एलईडी फ्लैश के साथ दिया गया है। इसके अलावा इसमें कई खास फीचर्स जैसे प्रो मोड, स्लो मोशन वीडियो, टाइम लेप्स वीडियो, लाइव वीडियो, आॅडियो नोट, ब्यूटी मोड, ब्रस्ट मोड, पैनोरामा मोड और स्क्रीन मोड दिए गए हैं।

Xolo Era 1X Pro में कनेक्टिविटी के लिए 2जी, 3जी, 4जी, एलटीई और वोल्ट नेटवर्क के अलावा ब्लूटूथ और वाईफाई दिए गए हैं। पावर बैकअप के लिए इसमें 2,500mAH की बैटरी दी गई है। गौरतलब है​ कि हाल ही में जोलो ने अपने स्मार्टफोन Xolo Era 1X के लिए “365 days Screen Replacement” आॅफर पेश किया था। यह ऑफर उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा जो 5 जुलाई से 31 जुलाई के बीच​ जोलो इरा 1X खरीदेंगे। इसमें यूजर्स को एक बार मोबाइल स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा खरीदने के बाद 365 दिनों तक फ्री मिलेगी।

First Published on July 17, 2017 10:07 am