आज हो रही शियोमी रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन की पहली सेल, जानिए कैसे खरीदें

चीन की स्मार्टफोन कंपनी शियोमी के 2017 में लॉन्च हुए पहले स्मार्टफोन रेडमी नोट 4 की सोमवार को पहली सेल होगी। इस फोन की कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट MI इंडिया या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। यह कंपनी के पिछले साल आए रेडमी नोट 3 का नया वर्जन है, जिसकी शुरुआती कीमत 9999 रुपए है। कंपनी ने इस फोन को 2 जीबी, 3 जीबी और 4 जीबी रैम वाले तीन वैरिएंट में पेश किया है। सबसे महंगे 4 जीबी रैम वाले वैरिएंट में 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं 2 जीबी और 3 जीबी रैम के साथ 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी।

कीमत: 2 जीबी रैम और 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 9999 रुपए, 3 जीबी रैम और 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 10,999 रुपए है, वहीं सबस महंगे 4GB रैम व 64GB इंटरनल वाले वैरिएंट के लिए 12,999 रुपए खर्च करने होंगे।

फीचर्स: 5.5-इंच फुल एचडी डिस्प्ले, क्ववालकैम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, 4GB रैम +64GB स्टोरेज, 13MP रियर कैमरा+ 5MP फ्रंट कैमरा, 4100 mAh बैटरी, एंड्रॉइड मार्शमैलो आधारित MIUI 8.0 ओएस.

शियोमी के फोन को खरीदना ग्राहकों के लिए हमेशा से मुश्किल भरा रहा है। कंपनी आमतौर पर अपने फोन को फ्लैश सेल के जरिए बेचती है, लेकिन रेडमी नोट 4 के लिए ना ही रजिस्ट्रेशन रखा गया है साथ ही इसे ओपन सेल के जरिए बेचा जाएगा। इसकी पहली सेल 23 जनवरी को 12 बजे होगी।

कैसे खरीदें:

सेल 12 बजे होगी इसलिए समय से पहले ही फ्लिपकार्ट या शियोमी की वेबसाइट पर जाना होगा।

– शियोमी से खरीदने के लिए www.mi.com/in पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें

– फ्लिपकार्ट के खरीदने के लिए www.flipkart.com/ पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें

– दोनों ही वेबसाइट पर सेल होने से पहले ही अपना लॉगिन कर लें

– 12 बजे सेल शुरू होते ही फोन को Add to Cart कर लें।

– इसके बाद जरूरी डीटेल डालने के बाद फोन को ऑर्डर किया जा सकता है।

शियोमी रेडमी नोट 4 का रिव्यू

First Published on January 23, 2017 10:49 am