Xiaomi रेडमी नोट 4 की पहली सेल में 10 मिनट के भीतर बिक गईं 2.5 लाख यूनिट, जानिए अगली सेल कब होगी

शियोमी के हाल ही में लॉन्च हुए रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन की पहली सेल में 10 मिनट के भीतर ही 2.5 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं। पिछले हफ्ते आए इस फोन की सोमवार 23 जनवरी को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट और Mi.com पर पहली सेल हुई थी। कंपनी ने कहा कि 10 मिनट के भीतर इतनी संख्या में फोन बेचना शियोमी के लिए एक रिकॉर्ड है।

शियोमी के मुताबिक, रेडमी नोट 4 की पहली सेल में कंपनी के रेडमी 3एस की पहली सेल के मुकाबले तीन गुना और रेडमी नोट 3 की पहली सेल से पांच गुना ज्यादा युनिट की बिक्री हुई। कंपनी ने यह भी बताया कि फोन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पांच दिन के भीतर ही 1 मिलियन (10 लाख) ‘Notify Me’ रिक्ववेस्ट मिली थीं, साथ ही 50 लाख लोगों ने फ्लिपकार्ट और Mi.com वेबसाइट विजिट की। बता दें कि रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन कंपनी के रेडमी नोट 3 की जगह लाया गया है।

कंपनी के माइलस्टोन पर बोलते हुए शियोमी के इंडिया हेड मनु जैन ने कहा, “रेडमी नोट 4 की पहली सेल को सफलतम बनाने के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें इस प्रोडक्ट से काफी अपेक्षाएं हैं और रेडमी नोट 4 के लिए इस तरह के प्यार और उत्साह से हमें काफी खुशी मिल रही है।” रेडमी नोट 4 की अगली सेल 30 जनवरी को Mi.com और फ्लिपकार्ट पर होगी।

क्या हैं इस फोन के फीचर्स:

कंपनी ने इस फोन में 4100 mAh की दमदार बैटरी दी है। फोन में स्नैपड्रैगन 625 SoC प्रोसेसर और रीडिंग मोड के साथ 5.5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। 13MP रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन का फिंगरप्रिंट सेसंर पीछे की तरफ दिया गया है। फोन को 2 जीबी, 3 जीबी और 4 जीबी रैम वाले तीन वैरिएंट में पेश किया है। 2 जीबी रैम वाले वैरिएंट की कीमत 9999 रुपए और 4 जीबी रैम वैरिएंट की कीमत 12999 रुपए है

First Published on January 25, 2017 11:47 am