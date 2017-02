Xiaomi Redmi 5 के फीचर्स और फोटो लीक, देखें कैसा है इस नए स्मार्टफोन का लुक

एक नए रेडमी स्मार्टफोन को चीन की सर्टिफिकेशन वेबसाइट टीना पर लिस्ट किया गया है। स्मार्टफोन का मॉडल नंबर MAE136 है जिसे टीना द्वारा पास किया गया है। चीनी मीडिया का दावा है कि लिस्ट किया गया हैंडसेट Xiaomi Redmi 5 हो सकता है। शाओमी ने हाल ही में चीन में रेडमी नोट 4एक्स स्मार्टफोन से पर्दा उठाया था। शाओमी टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि लिस्टिंग से रेडमी नोट 5 के डिजाइन और अहम स्पेसिफिकेशन का खुलासा हुआ है। डिवाइस मेटल बॉडी वाला है और किनारे घुमावदार हैं। और फिंगरप्रिंट सेंसर पिछले हिस्से पर है। प्राइमरी कैमरा रियर हिस्से के टॉप में किनारे पर है, जबकि रेडमी नोट 4 में यह टॉप पर मध्य में है। कैपेसिटिव नेविगेशन बटन डिस्प्ले के नीचे फ्रंट पैनल पर दिया गया हैं। वॉल्यूम और पावर बटन दायें किनारे पर हैं।

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Redmi 5 में 5 इंच का डिस्प्ले और 4000 mAH की बैटरी हो सकती है। यह डुअल सिम सपोर्ट के साथ आएगा और डाइमेंशन 141.3×69.6×8.9 मिलीमीटर होगा। इसके अलावा डिवाइस के बारे में और कोई खुलासा नहीं हुआ है। वैसे, कुछ लोगों का कहना है कि यह रेडमी नोट 4एक्स स्मार्टफोन ही हो सकता है। क्योंकि शाओमी अपग्रेडेड वेरिएंट लॉन्च करने से पहले उस स्मार्टफोन के कई वेरिएंट पेश करने के लिए जानी जाती है। डिजाइन में किए गए बदलाव को देखकर लगता है कि यह रेडमी 5 फोन हो सकता है।

जहां एक नोकिया, सैमसंग और मोटोरोला जैसी कंपनियां एमडब्ल्यूसी 2016 में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं, वहीं शाओमी ने इस इवेंट मे नहीं जाने का फैसला किया है। इसकी वजह शाओमी मी 6 स्मार्टफोन के लॉन्च में हो रही देरी हो सकती है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में चीनी मार्केट में Xiaomi Redmi Note 4X को लॉन्च किया है। इसके लुक को देखा जाए तो यह रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन का अगला मॉडल लगता है। कंपनी ने इस फोन के 2 जीबी, 3 जीबी और 4 जीबी रैम वाले तीन वैरिएंट लॉन्च किए हैं। 4 जीबी रैम वाले वैरिएंट में 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं 2 जीबी और 3 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इन स्मार्टफोन्स को अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है।

वीडियो में देखिए, Xiaomi रेडमी 3S प्राइम का रिव्यू

First Published on February 19, 2017 10:49 am