वोडाफोन की नई पेशकश, 1 जीबी की कीमत में मिलेगा 4जीबी 4G डेटा, जानिए नए टैरिफ प्लान

मोबाइल डेटा सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच प्रमुख टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 4जी डेटा को चार गुना तक बढ़ा दिया है। कंपनी ने बताया कि यह सुविधा वोडाफोन के उन सभी सर्किल्स में मिलेगी जहां वोडाफोन 4जी सर्विस शुरू हो चुकी है। नई पेशकश के तहत अब जितनी कीमत में 1 जीबी डेटा मिलता था उतने में 4 जीबी मिलेगा वहीं, 10 जीबी डेटा पैक खरीदने पर 22 जीबी डेटा दिया जाएगा। अभी तक एक जीबी 4जी डेटा 250 रुपए तथा 10 जीबी डेटा 999 रुपए में मिलता था।

कंपनी का कहना है कि 4जी डेटा की यह पेशकश उसके सभी उचित सर्किलों में उपलब्ध है हालांकि पैक की कीमत अलग-अलग हो सकती है। कंपनी ने जिन नये डेटा पैक की पेशकश की है उनमें 150 रुपए में 1जीबी, 350 रुपए में 6जीबी, 450 रुपए में 9 जीबी 4G डेटा का इस्तेमाल किया सकता है। वोडाफोन इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी संदीप कटारिया ने कहा कि कंपनी ने आधुनिक नेटवर्क सुपरनेट बनाने में बड़ा निवेश किया है।

अब कितने रुपए में मिलेगा कितना डेटा:

150 रुपए में मिलेगा: 1 जीबी 4जी डेटा

250 रुपए में मिलेगा: 4 जीबी 4जी डेटा

350 रुपए में मिलेगा: 6 जीबी 4जी डेटा

450 रुपए में मिलेगा: 9 जीबी 4जी डेटा

650 रुपए में मिलेगा: 13 जीबी 4जी डेटा

999 रुपए में मिलेगा: 22 जीबी 4जी डेटा

1500 रुपए में मिलेगा: 35 जीबी 4जी डेटा

वोडाफोन इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर संदीप कटारिया ने कहा, “हमारे ग्राहकों द्वारा ऑनाइन वीडियो और कंटेट के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। इन डेटा पैक्स के जरिए देशभर के 17 सर्किल्स में लगातार बड़ रहे 4जी ग्राहक अब मोबाइल इंटरनेट का और अधिक आनंद ले सकते हैं। यह पहली बार या कम 4जी इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को भी प्रोत्साहित करेगा।”

First Published on January 18, 2017 11:18 am