वेलेंटाइन डे सेल: 15900 रुपए के फोन पर 15000 रुपए तक का ऑफर, ऐसे खरीदें फोन

Flipkart वेलेंटाइन डे के मौके पर SAMSUNG की GALAXY सीरिज के कुछ स्मार्टफोन्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर दे रही है। साथ ही यह स्मार्टफोन्स नो कॉस्ट ईएमआई पर भी सेल किए जा रहे हैं। मतलब जितने रुपए का यह स्मार्टफोन है सिर्फ उतने ही रुपए देने होंगे। वह भी 3,6 और 9 EMI में मतलब एक साथ नहीं देने हैं। यह सेल 14फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगी। इस सेल में SAMSUNG के गेलेक्सी on Nxt पर 15000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही 2590 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आप इस स्मार्टफोन को बिना एक्सचेंज ऑफर के खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 1767 रुपए की 9 EMI देनी होंगी जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है सिर्फ फोन की कीमत ही ली जा रही है। मतलब 2590 रुपए के डिस्काउंट के बाद आपको यह फोन 15900 रुपए का मिलेगा।

SAMSUNG के गेलेक्सी On 8 के ऑफर की बात करें तो On 8 पर 13000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। वहीं नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन है। इससे अलग इस स्मार्टफोन पर 2000 रुपए का फ्लेट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही इस पर एक्सचेंज ऑफर के तहत 2000 रुपए का ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब यह है कि आपको अगर कोई और फोन खरीदने पर 1000 रुपए का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है तो ON 8 को खरीदने पर 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर भी 14 से 16 फरवरी तक चलेगा।

SAMSUNG गेलेक्सी On Nxt के फीचर्स की बात करें तो इसमें 3GB की रैम दी गई है। इसकी इंटरनल मेमोरी 32GB की है। जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। 5.5 इंच की डिस्प्ले वाले इस फोन में 1.6GHz का ऑक्टाकोर एक्योंस 7870 प्रोसेसर लगा है। इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस डुअल सिम स्मार्टफोन में 3300 एमएएच की बैटरी है। यह एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है।

SAMSUNG गेलेक्सी on 8 फीचर्स की बात करें तो यह एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर काम करने वाले गैलेक्सी ओन8 में 1.6GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 3 जीबी की रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोएडी कार्ड की सहायता से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। 4जी सपोर्ट करने वाले इस फोन में 13 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस रियर कैमरा दिया है। वहीं फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। दोनों ही कैमरों के साथ एलईडी फ्लैश दी गई है। इस डुअल सिम स्मार्टफोन में 3300 एमएएच की बैटरी है।

First Published on February 14, 2017 11:55 am