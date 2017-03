होली पर एेसे करें अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा नहीं होगा खराब, खूब खेल सकेंगे होली

होली के दिन पानी से दूर रहें ऐसा तो मुश्किल है, पर इस दिन पानी के डर से स्मार्टफोन का ही उपयोग न करें यह तो लगभग नामुमकिन सा ही है। क्योंकि इस दिन स्मार्टफोन का उपयोग होली की मुबारकबाद देने के अलावा फोटोग्राफी के लिए भी करते हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपको आर्थिक और मानसिक रूप से काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप फोन की सुरक्षा के लिए पहले से सजग रहें। आगे हमने ऐसे ही कुछ उपाए सुझाए हैं जिनकी मदद से आप होली में अपने फोन को सुरक्षित रख सकते हैं।

ब्लूटूथ या ईयरफोन का करें उपयोग : होली में रंग, पानी से भरा गुब्बारा या पिचकारी से गीला रंग कुछ भी आपके उपर फेंका जा सकता है। ऐसे में ब्लूटूथ या ईयरफोन का उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि ज्यादातर ब्लूटूथ हेडसेट कुछ हद तक वाटरप्रूफ होते हैं। होली में यदि थोड़ा बहुत पानी या रंग इस पर पड़ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका फोन भी सुरक्षित होगा। इस दौरान यदि आप घर में हैं तो ईयरफोन पर बात करें।

वाटरप्रूफ कवर : कई महंगे फोन के लिए वाटरप्रूफ कवर उपलब्ध हैं। ये कवर आपके फोन को बहुत हद तक सुरक्षित रखने में कारगर हैं। एप्पल आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी, सोनी एक्सपीरिया और एचटीसी के महंगे फोन के लिए इस तरह के कवर लिये जा सकते हैं।

स्क्रीन गार्ड : हालांकि आज ज्यादातर फोन की स्क्रीन स्क्रैचप्रूफ होती है लेकिन फिर भी होली में रंग और गुलाल से इन पर दाग पड़ सकते हैं। ऐसे में आप कम कीमत वाला सस्ता स्क्रीन गार्ड ही कुछ दिन के लिए लगा लें तो बेहतर होगा।

जिप पाउच या वाटरप्रूफ बैग : सस्ता सा जिप पाउच आपके मंहगे फोन को बचा सकता है। प्लास्टिक का यह पाउच वाटरप्रूफ होता है और बेहद ही कम कीमत में बाजार में उपलब्ध है। आप कितने भी गीले क्यों न हो जाएं यह आपके फोन को सुरक्षित रखने में सफल होगा। इस तरह वाटरप्रूफ बैक भी उपलब्ध हैं जो फोन की सुरक्षा कर सकते हैं।

बलून से करें रबर कोटिंग : फोन को बलून से रबर कोटिंग का यह तरीका भी नायाब है। पहली बार इस तरीके को जानकर हम भी हतप्रभ थे लेकिन होली में फोन को बचाने के लिए यह बेहद ही कारगर है। इससे फोन का ईयरफोन स्लॉट और यूएसबी सहित सभी स्लॉट पूरी तरह से पैक हो जाते हैं और पानी व धूल जाने का कोई चारा नहीं होता। इससे फोन बहुत हद तक सुरक्षित हो जाता है। हां, आगे का भाग खुला होता है।

